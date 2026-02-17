Live

На човні з власного подвір’я вивозили родину під Харковом (фото)

Події 17:40   17.02.2026
Оксана Горун
Попри морози, на Харківщині триває потоп. Рятувальники допомагали евакуювати родину у Васищевому під Харковом. Разом із чоловіком та дружиною вивезли домашнього улюбленця – песика.

“Через швидке підвищення рівня води виникла загроза для мешканців приватного подвір’я. На місце події оперативно прибули рятувальники 11 пожежно-рятувальної частини ДСНС. За допомогою човна вони безпечно евакуювали чоловіка, жінку та їхнього домашнього улюбленця — песика — з підтопленої території у безпечне місце”, – прокоментувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

підтоплення в Харківська область

Рятувальники зазначили: звернення за допомогою у зв’язку із підтопленнями продовжують надходити. ДСНС готова на них реагувати.

Читайте також: У ДСНС розповіли, як можна вберегтися від затоплень

підтоплення в Харківській області 2

Нагадаємо, лише минулої доби підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди 65 разів допомагали мешканцям Харківської області на підтоплених територіях. Проблеми виникають у різних районах: Ізюмському, Лозівському, Чугуївському, Куп’янському, Богодухівському та Харківському, а також – у самому Харкові.

Автор: Оксана Горун
