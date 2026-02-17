На човні з власного подвір’я вивозили родину під Харковом (фото)
Попри морози, на Харківщині триває потоп. Рятувальники допомагали евакуювати родину у Васищевому під Харковом. Разом із чоловіком та дружиною вивезли домашнього улюбленця – песика.
“Через швидке підвищення рівня води виникла загроза для мешканців приватного подвір’я. На місце події оперативно прибули рятувальники 11 пожежно-рятувальної частини ДСНС. За допомогою човна вони безпечно евакуювали чоловіка, жінку та їхнього домашнього улюбленця — песика — з підтопленої території у безпечне місце”, – прокоментувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Рятувальники зазначили: звернення за допомогою у зв’язку із підтопленнями продовжують надходити. ДСНС готова на них реагувати.
Нагадаємо, лише минулої доби підрозділи ДСНС та місцеві пожежні команди 65 разів допомагали мешканцям Харківської області на підтоплених територіях. Проблеми виникають у різних районах: Ізюмському, Лозівському, Чугуївському, Куп’янському, Богодухівському та Харківському, а також – у самому Харкові.
