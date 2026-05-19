Семь пожаров начались после российских обстрелов – данные ГСЧС
В течение минувших суток у спасателей региона было 27 оперативных выезда. Девять раз сотрудники тушили пожары, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Семь пожаров начались из-за обстрелов ВС РФ в Богодуховском, Купянском, Изюмском и Харьковском районах области.
«Около полуночи в г. Балаклея Изюмского района в результате попадания вражеского БпЛА горело здание барачного типа на площади 300 квадратных метров. Без пострадавших. Приблизительно в это же время в Новобаварском районе Харькова из-за удара беспилотника горело офисное помещение на площади 80 квадратных метров. Без пострадавших», – уточнили в ГСЧС.
т Ночью «прилетело» по поселку Шевченково Купянского района. В результате атаки погиб мужчина, есть информация об одном пострадавшем. Кроме того, возник пожар в хозпостройке на площади 30 квадратных метров.
«Утром оккупанты нанесли удары БпЛА по Харькову и пригороду, в результате чего в с. Покотиловка Харьковского района погибла женщина 69-летняя женщина, еще три человека пострадали, из них один ребенок, произошло повреждение жилых домов и легковых автомобилей; в Новобаварском районе города Харькова разрушен жилой дом, на его месте произошел пожар на площади 150 квадратных метров, пострадали три человека», – добавили спасатели.
Читайте также: Сутки на Харьковщине: куда «прилетало»
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Семь пожаров начались после российских обстрелов – данные ГСЧС», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 мая 2026 в 09:10;