Семь пожаров начались после российских обстрелов – данные ГСЧС

Происшествия 09:10   19.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В течение минувших суток у спасателей региона было 27 оперативных выезда. Девять раз сотрудники тушили пожары, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Семь пожаров начались из-за обстрелов ВС РФ в Богодуховском, Купянском, Изюмском и Харьковском районах области.

«Около полуночи в г. Балаклея Изюмского района в результате попадания вражеского БпЛА горело здание барачного типа на площади 300 квадратных метров. Без пострадавших. Приблизительно в это же время в Новобаварском районе Харькова из-за удара беспилотника горело офисное помещение на площади 80 квадратных метров. Без пострадавших», – уточнили в ГСЧС.

т Ночью «прилетело» по поселку Шевченково Купянского района. В результате атаки погиб мужчина, есть информация об одном пострадавшем. Кроме того, возник пожар в хозпостройке на площади 30 квадратных метров.

«Утром оккупанты нанесли удары БпЛА по Харькову и пригороду, в результате чего в с. Покотиловка Харьковского района погибла женщина 69-летняя женщина, еще три человека пострадали, из них один ребенок, произошло повреждение жилых домов и легковых автомобилей; в Новобаварском районе города Харькова разрушен жилой дом, на его месте произошел пожар на площади 150 квадратных метров, пострадали три человека», – добавили спасатели.

