Подтопления на Харьковщине продолжаются: сколько случаев было за сутки (фото)
В результате схода талой воды на территории Изюмского района зафиксировали случаи подтоплений частных домов, хозяйственных сооружений и придомовых территорий, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Отмечается, что за прошедшие сутки спасатели семь раз привлекались к оказанию помощи населению в Изюме, Барвенково и Савинцах.
«Для откачки воды применялись мотопомпы и специальная техника ГСЧС, а также коммунальных служб общин», — добавили спасатели.
В ГСЧС дали советы, как обезопасить свой дом и имущество:
- Очистите ливневую канализацию, водостоки и дренажные канавы от мусора и листьев.
- Проверьте исправность водоотводных труб.
- Обеспечьте отвод воды от фундамента дома.
- При необходимости подготовьте мешки с песком для защиты входов и подвальных помещений.
- При подтоплении немедленно отключите электроснабжение и не входите в воду, если есть риск поражения током.
Напомним, как противодействовать наводнениям на Харьковщине решала региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов сообщил: в течение зимы фиксируют повышение уровня воды в реках региона. Спасатели почти сотню раз уезжали ликвидировать последствия подтопления. Сейчас дежурят 3000 работников и 1000 единиц техники.
27 февраля 2026 в 12:09