Подтопления на Харьковщине продолжаются: сколько случаев было за сутки (фото)

В результате схода талой воды на территории Изюмского района зафиксировали случаи подтоплений частных домов, хозяйственных сооружений и придомовых территорий, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что за прошедшие сутки спасатели семь раз привлекались к оказанию помощи населению в Изюме, Барвенково и Савинцах.

«Для откачки воды применялись мотопомпы и специальная техника ГСЧС, а также коммунальных служб общин», — добавили спасатели.

В ГСЧС дали советы, как обезопасить свой дом и имущество:

Очистите ливневую канализацию, водостоки и дренажные канавы от мусора и листьев.

Проверьте исправность водоотводных труб.

Обеспечьте отвод воды от фундамента дома.

При необходимости подготовьте мешки с песком для защиты входов и подвальных помещений.

При подтоплении немедленно отключите электроснабжение и не входите в воду, если есть риск поражения током.

Напомним, как противодействовать наводнениям на Харьковщине решала региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов сообщил: в течение зимы фиксируют повышение уровня воды в реках региона. Спасатели почти сотню раз уезжали ликвидировать последствия подтопления. Сейчас дежурят 3000 работников и 1000 единиц техники.