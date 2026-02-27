Live

Подтопления на Харьковщине продолжаются: сколько случаев было за сутки (фото)

27.02.2026
Виктория Яковенко
Подтопления на Харьковщине продолжаются: сколько случаев было за сутки (фото)

В результате схода талой воды на территории Изюмского района зафиксировали случаи подтоплений частных домов, хозяйственных сооружений и придомовых территорий, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что за прошедшие сутки спасатели семь раз привлекались к оказанию помощи населению в Изюме, Барвенково и Савинцах.

«Для откачки воды применялись мотопомпы и специальная техника ГСЧС, а также коммунальных служб общин», — добавили спасатели.

Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В ГСЧС дали советы, как обезопасить свой дом и имущество:

  • Очистите ливневую канализацию, водостоки и дренажные канавы от мусора и листьев.
  • Проверьте исправность водоотводных труб.
  • Обеспечьте отвод воды от фундамента дома.
  • При необходимости подготовьте мешки с песком для защиты входов и подвальных помещений.
  • При подтоплении немедленно отключите электроснабжение и не входите в воду, если есть риск поражения током.

Напомним, как противодействовать наводнениям на Харьковщине решала региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов сообщил: в течение зимы фиксируют повышение уровня воды в реках региона. Спасатели почти сотню раз уезжали ликвидировать последствия подтопления. Сейчас дежурят 3000 работников и 1000 единиц техники.

