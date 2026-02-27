Підтоплення на Харківщині тривають: скільки випадків було минулої доби (фото)
Внаслідок сходження талої води на території Ізюмського району зафіксували випадки підтоплень приватних будинків, господарчих споруд та прибудинкових територій, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Зазначається, що упродовж минулої доби рятувальники сім разів залучалися до надання допомоги населенню в Ізюмі, Барвінковому та Савинцях.
«Для відкачування води застосовувалися мотопомпи та спеціальна техніка ДСНС, а також комунальних служб громад», – додали рятувальники.
У ДСНС дали поради, як убезпечити свою оселю та майно:
- Очистіть зливову каналізацію, водостоки та дренажні канави від сміття й листя.
- Перевірте справність водовідвідних труб і дощоприймальних решіток.
- Забезпечте відведення води від фундаменту будинку.
- За потреби підготуйте мішки з піском для захисту входів та підвальних приміщень.
- У разі підтоплення негайно відключіть електропостачання та не заходьте у воду, якщо є ризик ураження струмом.
Нагадаємо, як протидіяти повені на Харківщині, вирішувала регіональна комісія з питань ТЕБ і НС. Заступник начальника ХОВА Євген Іванов повідомив: впродовж зими фіксують підвищення рівня води в річках регіону. Рятувальники майже сотню разів виїжджали ліквідовувати наслідки підтоплення. Наразі чергують 3000 працівників і 1000 одиниць техніки.
