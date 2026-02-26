Як на Харківщині готуються до паводків, розповіли в ХОВА

Під час засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС обговорили хід підготовки протидії повеням та паводкам в регіоні, передають у ХОВА.

«Внаслідок збільшення кількості опадів у вигляді снігу впродовж зими 2025-2026 років фіксуємо підвищення рівня води у річках регіону. Задля ефективної протидії можливим паводкам, підтопленням сільгоспугідь та приватних домогосподарств громади мають привести у належний стан дренажні споруди, оповістити населення, а також підготувати усі необхідні засоби і техніку. Крім того, на місцях необхідно відпрацювати плани та шляхи на випадок евакуації цивільного населення», – розповів заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Зазначається, що цьогоріч рятувальники 96 разів залучалися для ліквідації наслідків підтоплення і паводків у 28 громадах області. Крім того, кажуть у ХОВА, готові фахівці комунально-технічної та паливно-енергетичної служб.

«Цілодобово працюють 700 робітників, а до оперативного реагування готові понад 1000 одиниць техніки і ще 3000 працівників. Забезпечено функціонування близько 600 кілометрів зливових систем», – йдеться у повідомленні.

Також під час засідання розглянули питання створення підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони. Наразі на Харківщині функціонують таких 16 підрозділів.