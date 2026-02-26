Два человека погибли в пожарах в Харькове и Изюме — ГСЧС

Смертельные пожары в Харькове и Изюме в течение минувших суток произошли по бытовым причинам. Но были и «прилеты» — в Салтовском и Слободском районах города и Богодуховском районе области.

«В течение суток в результате бытовых пожаров два человека погибли. Вечером произошел пожар в квартире на пятом этаже жилой 5-этажки на проспекте Индустриальном города Харькова. Огонь охватил квартиру на площади около 40 кв. м. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело мужчины 1969 года рождения. Также в Изюме в квартире на втором этаже 5-этажного жилого дома горели домашние вещи на площади 15 м кв. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1976 года рождения», — сообщила утром 26 февраля пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из-за российских обстрелов в регионе за сутки были три пожара, из них два — в Харькове.

«Сегодня ночью зафиксированы попадания ударными беспилотниками и ракетами в Слободском и Салтовском районах Харькова. В результате обстрелов возникло два очага возгорания. Горели конструкции двух частных жилых домов на площади 70 кв. м в Салтовском районе, а также автомобиль и конструкции гаража в Слободском районе города», — отметили спасатели.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 03:38 ночи 26 февраля. Под массированной атакой — была вся Украина, досталось Киеву. По Харькову ударили 18 «Шахедов» и две ракеты, сообщил мэр Игорь Терехов. Известно о разрушении двух частных домов — в Салтовском и Слободском районах, а также повреждении стены многоэтажки в Шевченковском районе. «Прилет» был и в пригороде — по селу Рай-Еленовка. В целом ГСЧС сообщила о 16 пострадавших, из них двое — дети.