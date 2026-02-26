Live

Два человека погибли в пожарах в Харькове и Изюме — ГСЧС

Происшествия 08:10   26.02.2026
Оксана Горун
Два человека погибли в пожарах в Харькове и Изюме — ГСЧС

Смертельные пожары в Харькове и Изюме в течение минувших суток произошли по бытовым причинам. Но были и «прилеты» — в Салтовском и Слободском районах города и Богодуховском районе области.

«В течение суток в результате бытовых пожаров два человека погибли. Вечером произошел пожар в квартире на пятом этаже жилой 5-этажки на проспекте Индустриальном города Харькова. Огонь охватил квартиру на площади около 40 кв. м. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело мужчины 1969 года рождения. Также в Изюме в квартире на втором этаже 5-этажного жилого дома горели домашние вещи на площади 15 м кв. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1976 года рождения», — сообщила утром 26 февраля пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Из-за российских обстрелов в регионе за сутки были три пожара, из них два — в Харькове.

«Сегодня ночью зафиксированы попадания ударными беспилотниками и ракетами в Слободском и Салтовском районах Харькова. В результате обстрелов возникло два очага возгорания. Горели конструкции двух частных жилых домов на площади 70 кв. м в Салтовском районе, а также автомобиль и конструкции гаража в Слободском районе города», — отметили спасатели.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 03:38 ночи 26 февраля. Под массированной атакой — была вся Украина, досталось Киеву. По Харькову ударили 18 «Шахедов» и две ракеты, сообщил мэр Игорь Терехов. Известно о разрушении двух частных домов — в Салтовском и Слободском районах, а также повреждении стены многоэтажки в Шевченковском районе. «Прилет» был и в пригороде — по селу Рай-Еленовка. В целом ГСЧС сообщила о 16 пострадавших, из них двое — дети.

Читайте также: Последствия массированной атаки на Харьков показала ГСЧС (видео, фото)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное 26 февраля: массированный удар, погибшие в пожарах
Новости Харькова — главное 26 февраля: массированный удар, погибшие в пожарах
26.02.2026, 08:42
Шестнадцать человек пострадали в Харькове и пригороде из-за «прилетов» 26.02
Шестнадцать человек пострадали в Харькове и пригороде из-за «прилетов» 26.02
26.02.2026, 08:35
Харьков под атакой, повреждены дома — Терехов о взрывах 26 февраля (обновлено)
Харьков под атакой, повреждены дома — Терехов о взрывах 26 февраля (обновлено)
26.02.2026, 04:56
Последствия массированной атаки на Харьков (видео, фото)
Последствия массированной атаки на Харьков (видео, фото)
26.02.2026, 08:29
По Харькову ударили 18 «шахедов» и две ракеты — Терехов о последствиях (видео)
По Харькову ударили 18 «шахедов» и две ракеты — Терехов о последствиях (видео)
26.02.2026, 07:51
Два человека погибли в пожарах в Харькове и Изюме — ГСЧС
Два человека погибли в пожарах в Харькове и Изюме — ГСЧС
26.02.2026, 08:10

Новости по теме:

26.02.2026
Два человека погибли в пожарах в Харькове и Изюме — ГСЧС
25.02.2026
Взрывы будут слышны на Харьковщине с 10 утра 25 февраля — ХОВА
25.02.2026
Женщина пострадала на пожаре в Харькове — данные ГСЧС
24.02.2026
Об опасности предупредила ГСЧС жителей Харьковщины
24.02.2026
БпЛА атаковал Печенеги: произошел пожар в доме (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Два человека погибли в пожарах в Харькове и Изюме — ГСЧС», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2026 в 08:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертельные пожары в Харькове и Изюме в течение минувших суток произошли по бытовым причинам. Но были и «прилеты» — в Салтовском и Слободском районах города и Богодуховском районе".