Двоє людей загинули в пожежах у Харкові та Ізюмі – ДСНС

Смертельні пожежі у Харкові та Ізюмі протягом минулої доби сталися з побутових причин. Але були й “прильоти” – у Салтівському та Слобідському районах міста та Богодухівському районі області.

“Протягом доби внаслідок побутових пожеж дві людини загинули. Увечері сталася пожежа у квартирі на п’ятому поверсі житлової п’ятиповерхівки на проспекті Індустріальному міста Харкова. Вогонь охопив квартиру на площі близько 40 кв. м. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка 1969 року народження. Також у м. Ізюм в квартирі на другому поверсі 5-поверхового житлового будинку горіли домашні речі на площі 15 м кв. На місці пожежі знайдено тіло чоловіка 1976 року народження”, – повідомила зранку 26 лютого пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Через російські обстріли в регіоні за добу були три пожежі, з них дві – у Харкові.

“Сьогодні вночі зафіксовані влучання ударними безпілотниками та ракетами у Слобідському та Салтівському районах міста Харкова. В результаті обстрілів сталося 2 осередки займання. Горіли конструкції двох приватних житлових будинків на площі 70 м кв. у Салтівському районі, а також автомобіль та конструкції гаражу у Слобідському районі міста”, – відзначили рятувальники.

Нагадаємо, вибухи в Харкові почалися близько 03:38 ночі 26 лютого. Під масованою атакою була вся Україна, дісталося Києву. По Харкову вдарили 18 “шахедів” і дві ракети, повідомив мер Ігор Терехов. Відомо про руйнування двох приватних будинків — у Салтівському та Слобідському районах, а також пошкодження стіни багатоповерхівки в Шевченківському районі. “Приліт” був і в передмісті – по селу Рай-Оленівка. Загалом ДСНС повідомила про 16 постраждалих, з них двоє – діти.