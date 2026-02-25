Как будут отключать свет в Харьковской области 26 февраля – график

Опубликован график отключений света в Харьковской области на четверг, 26 февраля.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 00:00 до 24:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 09:30-16:30

1.2 02:30-06:00; 09:30-16:30

2.1 02:30-06:00; 09:30-16:30

2.2 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00

3.1 06:00-09:30; 13:00-20:00

3.2 06:00-09:30; 13:00-20:00

4.1 06:00-09:30; 13:00-20:00

4.2 06:00-09:30; 13:00-20:00

5.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30

5.2 08:00-13:00; 16:30-23:30

6.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30

6.2 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, 19 февраля заместитель начальника центральной диспетчерской службы АО «Харьковоблэнерго» Игорь Илюхин сообщил, что ситуация в энергосистеме Харьковщины остается очень напряженной, при этом наблюдается небольшая ее стабилизация.