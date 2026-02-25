Live

Как будут отключать свет в Харьковской области 26 февраля – график

Общество 22:53   25.02.2026
Елена Нагорная
Как будут отключать свет в Харьковской области 26 февраля – график Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Опубликован график отключений света в Харьковской области на четверг, 26 февраля.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 00:00 до 24:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

1.1 09:30-16:30
1.2 02:30-06:00; 09:30-16:30
2.1 02:30-06:00; 09:30-16:30
2.2 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-24:00
3.1 06:00-09:30; 13:00-20:00
3.2 06:00-09:30; 13:00-20:00
4.1 06:00-09:30; 13:00-20:00
4.2 06:00-09:30; 13:00-20:00
5.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-23:30
5.2 08:00-13:00; 16:30-23:30
6.1 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30
6.2 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, 19 февраля заместитель начальника центральной диспетчерской службы АО «Харьковоблэнерго» Игорь Илюхин сообщил, что ситуация в энергосистеме Харьковщины остается очень напряженной, при этом наблюдается небольшая ее стабилизация.

Читайте также: Ждать ли сюрпризов от марта? Прогноз от синоптиков для Харькова и области

