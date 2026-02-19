«Улучшения есть небольшие». Как надолго сейчас отключают свет на Харьковщине
Энергетики сообщают: ситуация в энергосистеме Харьковской области остается очень напряженной. При этом отмечают, что наблюдают небольшую стабилизацию системы.
«С 5 февраля была самая сложная ситуация, связанная с длительными отключениями потребителей, они достигали до 16 часов. Сейчас мы выходим на отключение где-то часа четыре, потом со светом, потом если есть необходимость, то снова отключение. То есть: четыре часа без света, четыре со светом, четыре без света», — рассказал во время брифинга заместитель начальника центральной диспетчерской службы АО «Харьковоблэнерго» Игорь Илюхин.
Он добавил, что отключения света в городе и области сейчас все еще имеют массированный объем. И подчеркнул, что первоочередной задачей энергетиков является обеспечение электроснабжением объектов критической инфраструктуры.
«Работы по восстановлению продолжаются круглосуточно, они немного задерживаются, потому что усложняют нам погодные условия, существенные минусовые температуры и воздушные тревоги, которые ограничивают допуск персонала к объектам восстановления. И также хочу отметить, что минусовые температуры очень увеличивают нагрузку на сети, что приводит к более продолжительным отключениям. Однако, как мы видим, что улучшения есть небольшие, есть небольшая стабилизация системы», — сказал Илюхин.
В облэнерго призывают потребителей с пониманием отнестись к ситуации, экономно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые утренние и вечерние часы.
