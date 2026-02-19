«Покращення є невеликі». Як надовго зараз відключають світло на Харківщині
Енергетики повідомляють: ситуація в енергосистемі Харківської області залишається дуже напруженою. При цьому зазначають: спостерігають невелику стабілізацію системи.
«Від 5 лютого була найскладніша ситуація, яка була пов’язана з тривалими відключеннями споживачів, вони сягали до 16 годин. Зараз ми виходимо на відключення десь години чотири, потім зі світлом, потім якщо є необхідність, то знову відключення. Тобто: чотири години без світла, чотири зі світлом, чотири без світла», – розповів під час брифінгу заступник начальника центральної диспетчерської служби АТ «Харківобленерго» Ігор Ілюхін.
Він додав, що відключення світла в місті та області наразі все ще мають масований обсяг. І підкреслив, що першочерговим завданням енергетиків є забезпечення електропостачанням об’єктів критичної інфраструктури.
«Роботи по відновленню продовжуються цілодобово, вони трошки затримуються, бо ускладнюють нам погодні умови, суттєві мінусові температури, та повітряні тривоги, які обмежують допуск персоналу до об’єктів до відновлення. І також хочу зазначити, що мінусові температури дуже збільшують навантаження на мережі, що призводить до більш тривалих відключень. Однак, як ми бачимо, що покращення є невеликі, є невелика стабілізація системи», – сказав Ілюхін.
В обленерго закликають споживачів з розумінням віднестися до ситуації, ощадливо споживати електроенергію, особливо в пікові ранкові та вечірні години.
