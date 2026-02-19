Робити енергонезалежними окремі будинки чи мікрорайони? Думка мера Харкова
Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що наразі у місті зосередились на енергонезалежності мікрорайонів. При цьому, ідею модернізувати кожний будинок він «не відкидав».
«Ми працюємо над цим. Але ж, дивіться, нам потрібно розуміти, по-перше, що нам доцільно сьогодні йти по тому плану, який ми вже розробили. Це невелика когенерація, яка буде заживлювати і давати можливість разом з блочно-модульною котельнею заживити певні мікрорайони. Тобто 9-14 будинків по мікрорайонах», – сказав Терехов, передає кореспондентка МГ «Об’єктив».
За його словами, на кожний будинок потрібно ставити резерв – акумулятор на батареї, яка буде накопичувати електроенергію. Однак, підкреслив міський голова, це дуже дорого коштує.
«Потрібно розуміти, скільки це буде коштувати і на що буде витрачатися цей електрогенератор. Але ж генератор, скільки кВт його теж потрібно порахувати. Це промисловий, але промисловий генератор якої потужності? Якщо ми беремо потужність 20, то це він коштує приблизно 500-550 тисяч гривень один генератор. Крім цього, його потрібно заправляти, як ви розумієте, паливо, а він буде потребувати десь 5-6 літрів на годину роботи, якщо 20 брати. На що його вистачить? А практично ні на що його не вистачить. Зможе бути стале освітлення? Ну, десь так, десь ні. А якщо ми беремо генератор, приблизно 100, то він буде за годину приблизно 20 літрів палива споживати. Крім цього, це догляд за ним. Тобто ще потрібно порахувати економічну доцільність всього цього. Я не відкидав цю ідею, і ми працюємо над цим, але ж я хочу, щоб ми акцентували сьогодні свою увагу на тому, щоб брати по мікрорайонах спочатку все. І це дуже важливо», – пояснив Терехов.
