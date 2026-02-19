Делать энергонезависимыми отдельные дома или микрорайоны? Мнение мэра Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что сейчас в городе сосредоточились на энергонезависимости микрорайонов. При этом идею модернизировать каждый дом он «не отбрасывал».

«Мы работаем над этим. Смотрите, нам нужно понимать, во-первых, что нам целесообразно сегодня идти по тому плану, который мы уже разработали. Это небольшая когенерация, которая будет питать и давать возможность вместе с блочно-модульной котельной запитывать определенные микрорайоны. То есть 9-14 домов по микрорайонам», – сказал Терехов, передает корреспондентка МГ «Объектив».

По его словам, на каждый дом нужно ставить резерв – аккумулятор на батарее, которая будет накапливать электроэнергию. Однако, подчеркнул мэр, это очень дорого стоит.

«Нужно понимать, сколько это будет стоить и на что будет тратиться этот электрогенератор. Но ведь генератор, сколько кВт его тоже нужно сосчитать. Это промышленный, но промышленный генератор какой мощности? Если мы берем мощность 20, то это стоит около 500-550 тысяч гривен один генератор. Кроме этого, его нужно заправлять, как вы понимаете топливом, а он потребует где-то 5-6 литров в час работы, если 20 брать. На что его хватит? А практически ни на что его не хватит. Может быть постоянное освещение? Ну, где-то да, где-то нет. А если мы берём генератор, примерно 100, то он будет за час примерно 20 литров топлива потреблять. Кроме того, это уход за ним. То есть еще нужно сосчитать экономическую целесообразность всего этого. Я не отбрасывал эту идею, и мы работаем над этим, но я хочу, чтобы мы акцентировали сегодня свое внимание на том, чтобы брать по микрорайонам сначала все. И это очень важно», – объяснил Терехов.