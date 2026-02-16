Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹

Многоэтажки советской застройки теоретически можно сделать энергонезависимыми, однако из-за дефицита оборудования и сложности инженерных работ реализовать это оперативно невозможно. Такое мнение в интервью МГ «Объектив» высказал профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко.

Эксперт подчеркнул: подготовкой к нынешним отключениям нужно было заниматься задолго до первых морозов.

«Нужно было летом подумать, что нужно готовиться к зиме. И те, кто этим занимался в течение нескольких лет, они более или менее готовы к этим ситуациям», — отметил Данильченко.

По его словам, сейчас в стране наблюдается тотальный дефицит всего необходимого для автономии: от электрообогревателей до солнечных панелей, инверторов и аккумуляторов. Ажиотажный спрос привел к опустошению рынка еще в декабре.

«На сегодняшний день на рынке очень трудно найти технологии для энергоэффективности или энергонезависимости, потому что они уже были раскуплены», — отметил Данильченко.

Эксперт подчеркивает, что для питания целого многоэтажного дома бытовыми генераторами не обойтись.

«Это должны быть очень мощные генераторы. Возможно, тепловые станции, которые трудно просто купить. Их нужно правильно подключить. Для этого нужен отдельный проект. Нужно менять коммуникации. Это не делается даже за неделю. Поэтому сегодня, к сожалению, в этой ситуации, в которой мы оказались, отдельный дом просто взять и решить проблему не может. Это нужно либо купить большой мощный генератор, который сможет дать энергию электрическую, тепловую для этого дома, либо пользоваться тем, что дает город. А город сейчас может предложить пункты несокрушимости», — объясняет Данильченко.

Специалист говорит: подключение мощного генератора — это не просто «бросить удлинитель из подвала». Во-первых, нужно проверить, выдержит ли внутридомовая сеть одновременное подключение обогревателей, электроплит и освещения. Во-вторых, такие проекты требуют серьезного инженерного вмешательства.

Лучшим решением для многоквартирных домов и целых микрорайонов профессор называет когенерационные установки, которые одновременно производят и электричество, и тепло. Распределение небольших станций по микрорайонам позволит избегать массовых отключений из-за атак на один крупный объект.

«Авария на одной из таких станций приведет не к массовым отключениям, а к локальным. И отремонтировать или заменить более мелкий элемент всегда легче, чем ремонтировать очень большой объект», — пояснил профессор.

В то же время Данильченко призвал ОСМД не медлить с подготовкой к будущим вызовам. Он советует уже сейчас обращать внимание на программы от государства и европейских фондов, направленные на энергомодернизацию.

«Нужно искать, подавать заявки и выигрывать. Потому что это возможно. Такие проекты в Украине реализовывались и реализуются сейчас, однако это процесс достаточно долгий. Ажиотаж будет. Поэтому здесь надо готовиться заранее», — резюмировал эксперт.

В полном интервью специалисты ХПИ рассказали об устройствах и гаджетах, которые существуют для энергонезависимости. Они ответили на вопросы, можно ли устанавливать солнечные панели на балконах, почему генераторы опасно использовать в квартирах, как уберечь технику от скачков напряжения и что делать, если пропал не только свет, но и отопление. Подробнее — в видео на YouTube-канале МГ «Объектив».