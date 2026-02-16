Live

Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹

Общество 15:24   16.02.2026
Елена Нагорная
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹 Фото: Харьковский горсовет

Многоэтажки советской застройки теоретически можно сделать энергонезависимыми, однако из-за дефицита оборудования и сложности инженерных работ реализовать это оперативно невозможно. Такое мнение в интервью МГ «Объектив» высказал профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко.

Эксперт подчеркнул: подготовкой к нынешним отключениям нужно было заниматься задолго до первых морозов.

«Нужно было летом подумать, что нужно готовиться к зиме. И те, кто этим занимался в течение нескольких лет, они более или менее готовы к этим ситуациям», — отметил Данильченко.

По его словам, сейчас в стране наблюдается тотальный дефицит всего необходимого для автономии: от электрообогревателей до солнечных панелей, инверторов и аккумуляторов. Ажиотажный спрос привел к опустошению рынка еще в декабре.

«На сегодняшний день на рынке очень трудно найти технологии для энергоэффективности или энергонезависимости, потому что они уже были раскуплены», — отметил Данильченко.

Эксперт подчеркивает, что для питания целого многоэтажного дома бытовыми генераторами не обойтись.

«Это должны быть очень мощные генераторы. Возможно, тепловые станции, которые трудно просто купить. Их нужно правильно подключить. Для этого нужен отдельный проект. Нужно менять коммуникации. Это не делается даже за неделю. Поэтому сегодня, к сожалению, в этой ситуации, в которой мы оказались, отдельный дом просто взять и решить проблему не может. Это нужно либо купить большой мощный генератор, который сможет дать энергию электрическую, тепловую для этого дома, либо пользоваться тем, что дает город. А город сейчас может предложить пункты несокрушимости», — объясняет Данильченко.

Специалист говорит: подключение мощного генератора — это не просто «бросить удлинитель из подвала». Во-первых, нужно проверить, выдержит ли внутридомовая сеть одновременное подключение обогревателей, электроплит и освещения. Во-вторых, такие проекты требуют серьезного инженерного вмешательства.

Лучшим решением для многоквартирных домов и целых микрорайонов профессор называет когенерационные установки, которые одновременно производят и электричество, и тепло. Распределение небольших станций по микрорайонам позволит избегать массовых отключений из-за атак на один крупный объект.

«Авария на одной из таких станций приведет не к массовым отключениям, а к локальным. И отремонтировать или заменить более мелкий элемент всегда легче, чем ремонтировать очень большой объект», — пояснил профессор.

В то же время Данильченко призвал ОСМД не медлить с подготовкой к будущим вызовам. Он советует уже сейчас обращать внимание на программы от государства и европейских фондов, направленные на энергомодернизацию.

«Нужно искать, подавать заявки и выигрывать. Потому что это возможно. Такие проекты в Украине реализовывались и реализуются сейчас, однако это процесс достаточно долгий. Ажиотаж будет. Поэтому здесь надо готовиться заранее», — резюмировал эксперт.

В полном интервью специалисты ХПИ рассказали об устройствах и гаджетах, которые существуют для энергонезависимости. Они ответили на вопросы, можно ли устанавливать солнечные панели на балконах, почему генераторы опасно использовать в квартирах, как уберечь технику от скачков напряжения и что делать, если пропал не только свет, но и отопление. Подробнее — в видео на YouTube-канале МГ «Объектив».

Читайте также: Выжить без света и тепла: топ-3 гаджетов от специалистов из Харькова (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
16.02.2026, 15:24
Шквалы, дождь, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 16 февраля
Шквалы, дождь, гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 16 февраля
15.02.2026, 20:00
Новости Харькова — главное за 16 февраля: фронт, демонтаж антидроновых сеток
Новости Харькова — главное за 16 февраля: фронт, демонтаж антидроновых сеток
16.02.2026, 16:45
В Харькове из-за сложных погодных условий сегодня не едут трамваи
В Харькове из-за сложных погодных условий сегодня не едут трамваи
16.02.2026, 07:40
«Долетает хлам»: Синегубов об установке антидроновых сеток вокруг Харькова
«Долетает хлам»: Синегубов об установке антидроновых сеток вокруг Харькова
16.02.2026, 10:37
Гололед на дорогах. Прогноз погоды на 17 февраля в Харькове и области
Гололед на дорогах. Прогноз погоды на 17 февраля в Харькове и области
16.02.2026, 20:19

Новости по теме:

16.02.2026
В Харькове железнодорожник за $10 тысяч обещал «порешать» с ТЦК – прокуратура
16.02.2026
Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹
16.02.2026
Неделя в Харькове прошла без жертв и пострадавших – Терехов
16.02.2026
«Вероятно, ее били»: истощенную собаку спасли коммунальщики в Харькове
16.02.2026
В Харькове водитель в розыске хотел сбежать и сбил копа, его поймали – НПУ 📹


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Можно ли сделать энергонезависимой харьковскую многоэтажку — ответ эксперта 📹», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 февраля 2026 в 15:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Многоэтажки советской застройки теоретически можно сделать энергонезависимыми, однако из-за дефицита оборудования и сложности инженерных работ реализовать это оперативно невозможно".