Выжить без света и тепла: топ-3 гаджетов от специалистов из Харькова (видео)

Три самых необходимых устройства, которые помогут жителям квартир оставаться с электричеством в условиях отключений, выделили в интервью МГ «Объектив» эксперты НТУ «ХПИ» — доцент кафедры «Электрические аппараты» Сергей Выровец и профессор кафедры передачи электроэнергии Дмитрий Данильченко.

Первое место в рейтинге занимают пауэрбанки. Выровец подчеркнул, что они бывают разной мощности и емкости. Второе — осветительные приборы. Эксперт советует иметь не только аккумуляторные фонари, но и те, которые работают от обычных батареек. Третье место — за зарядными станциями. Их можно приобрести при наличии финансовой возможности, ведь они способны питать не только мелкую технику, но и другое важное оборудование.

В полном интервью специалисты ХПИ рассказали об огромном разнообразии гаджетов, которые существуют для энергонезависимости. Они ответили на вопросы, можно ли устанавливать солнечные панели на балконах, почему генераторы опасно использовать в квартирах, как уберечь технику от скачков напряжения и что делать, если пропал не только свет, но и отопление.

Как сообщала МГ «Объектив», в ночь на 3 февраля военные РФ «практически разрушили» ТЭЦ-5. Также под ударами были электроподстанции «Харьковская» и «Залютино». В результате было прекращено теплоснабжение 929 объектов, из которых 853 — жилые дома. Без тепла осталось почти 105 тысяч абонентов. Глава ХОВА Олег Синегубов заявлял, что потребителям без отопления не будут отключать электричество. 10 февраля мэр Игорь Терехов констатировал, что ситуация с теплоснабжением 853 домов остается очень тяжелой. 11 февраля он публично обратился к руководству «Укрэнерго» и к министру энергетики Денису Шмыгалю. Мэр подчеркнул: обещание, что в домах без теплоснабжения электричество будут отключать не более четырех часов, должно быть выполнено. Отключения по 15–19 часов в сутки неприемлемы для Харькова, добавил Терехов.