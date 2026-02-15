Выжить без света и тепла: топ-3 гаджетов от специалистов из Харькова (видео)
Три самых необходимых устройства, которые помогут жителям квартир оставаться с электричеством в условиях отключений, выделили в интервью МГ «Объектив» эксперты НТУ «ХПИ» — доцент кафедры «Электрические аппараты» Сергей Выровец и профессор кафедры передачи электроэнергии Дмитрий Данильченко.
Первое место в рейтинге занимают пауэрбанки. Выровец подчеркнул, что они бывают разной мощности и емкости. Второе — осветительные приборы. Эксперт советует иметь не только аккумуляторные фонари, но и те, которые работают от обычных батареек. Третье место — за зарядными станциями. Их можно приобрести при наличии финансовой возможности, ведь они способны питать не только мелкую технику, но и другое важное оборудование.
В полном интервью специалисты ХПИ рассказали об огромном разнообразии гаджетов, которые существуют для энергонезависимости. Они ответили на вопросы, можно ли устанавливать солнечные панели на балконах, почему генераторы опасно использовать в квартирах, как уберечь технику от скачков напряжения и что делать, если пропал не только свет, но и отопление.
Подробнее — в видео на YouTube-канале МГ «Объектив».
Как сообщала МГ «Объектив», в ночь на 3 февраля военные РФ «практически разрушили» ТЭЦ-5. Также под ударами были электроподстанции «Харьковская» и «Залютино». В результате было прекращено теплоснабжение 929 объектов, из которых 853 — жилые дома. Без тепла осталось почти 105 тысяч абонентов. Глава ХОВА Олег Синегубов заявлял, что потребителям без отопления не будут отключать электричество. 10 февраля мэр Игорь Терехов констатировал, что ситуация с теплоснабжением 853 домов остается очень тяжелой. 11 февраля он публично обратился к руководству «Укрэнерго» и к министру энергетики Денису Шмыгалю. Мэр подчеркнул: обещание, что в домах без теплоснабжения электричество будут отключать не более четырех часов, должно быть выполнено. Отключения по 15–19 часов в сутки неприемлемы для Харькова, добавил Терехов.
Читайте также: Задержание экс-министра энергетики при пересечении границы подтвердило НАБУ
Новости по теме:
- Категории: Интервью, Оригинально, Репортаж, Харьков; Теги: новости Харькова, НТУ «ХПИ», энергетика, энергомодернизация, энергоэффективность;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Выжить без света и тепла: топ-3 гаджетов от специалистов из Харькова (видео)», то посмотрите больше в разделе Интервью на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 15 февраля 2026 в 14:07;