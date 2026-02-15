Вижити без світла і тепла: топ-3 пристрої назвали фахівці з Харкова (відео)

Три найнеобхідніші пристрої, які допоможуть мешканцям квартир залишатися з електрикою в умовах відключень, виділили в інтерв’ю МГ «Об’єктив» експерти НТУ «ХПІ» — доцент кафедри «Електричні апарати» Сергій Вировець та професор кафедри передачі електроенергії Дмитро Данильченко.

Перше місце у рейтингу посідають повербанки. Вировець наголосив, що вони бувають різної потужності та ємності. Друге – освітлювальні прилади. Експерт радить мати не лише акумуляторні ліхтарі, а й ті, що працюють від звичайних батарейок. Третє місце – за зарядними станціями. Їх можна придбати за наявності фінансових можливостей, адже вони здатні живити не лише дрібну техніку, а й інше важливе обладнання.

У повному інтерв’ю фахівці ХПІ розповіли про величезне різноманіття пристроїв, які існують для енергонезалежності. Вони відповіли на запитання, чи можна встановлювати сонячні панелі на балконах, чому генератори небезпечно використовувати у квартирах, як уберегти техніку від стрибків напруги та що робити, якщо зникло не лише світло, а й опалення.

Докладніше – у відео на YouTube-каналі МГ «Об’єктив».

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, в ніч проти 3 лютого військові РФ “практично зруйнували” ТЕЦ-5. Також під ударами були електропідстанції «Харківська» та «Залютине». Внаслідок цього було припинено теплопостачання 929 об’єктів, з яких 853 — житлові будинки. Без тепла залишилося майже 105 тисяч абонентів. Голова ХОВА Олег Синєгубов заявляв, що споживачам без опалення не вимикатимуть електрику. 10 лютого мер Ігор Терехов констатував, що ситуація із теплопостачанням 853 будинків залишається дуже важкою. 11 лютого він публічно звернувся до керівництва «Укренерго» та до міністра енергетики Дениса Шмигаля. Мер наголосив: обіцянка, що в будинках без теплопостачання електрику вимикатимуть не більше ніж на чотири години, має бути виконана. Відключення по 15-19 годин на добу неприйнятні для Харкова, додав Терехов.