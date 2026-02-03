Синєгубов: людям, які залишилися без опалення, планують не вимикати світло
Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що наразі намагаються стабілізувати ситуацію у сфері енерго- та теплопостачання після російського обстрілу.
“Намагаємося стабілізувати ситуацію – перейти від аварійних до планових відключень електроенергії. Перш за все, звичайно, увага, там, де є проблеми з теплопостачанням. Там ми будемо намагатися не відключати від електроенергії. Ми працюємо повністю в комунікації з містом Харковом. Тому що тут дуже важливо, по-перше, по максимуму зберегти нашу енергосистему і систему теплопостачання. І, звичайно, паралельно з тим працювати над її відновленням”, – зазначив начальник ХОВА.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Він також зазначив, що важка ситуація не лише у Харкові – суттєві проблеми з енергопостачанням у Лозовій. Тому над відновленням зруйнованого вже активно працюють усі профільні служби.
Читайте також: Був цілеспрямований удар: у Харкові та області запровадили аварійні відключення
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Синєгубов: людям, які залишилися без опалення, планують не вимикати світло», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2026 в 10:56;