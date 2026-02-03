Синєгубов: людям, які залишилися без опалення, планують не вимикати світло

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що наразі намагаються стабілізувати ситуацію у сфері енерго- та теплопостачання після російського обстрілу.

“Намагаємося стабілізувати ситуацію – перейти від аварійних до планових відключень електроенергії. Перш за все, звичайно, увага, там, де є проблеми з теплопостачанням. Там ми будемо намагатися не відключати від електроенергії. Ми працюємо повністю в комунікації з містом Харковом. Тому що тут дуже важливо, по-перше, по максимуму зберегти нашу енергосистему і систему теплопостачання. І, звичайно, паралельно з тим працювати над її відновленням”, – зазначив начальник ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також зазначив, що важка ситуація не лише у Харкові – суттєві проблеми з енергопостачанням у Лозовій. Тому над відновленням зруйнованого вже активно працюють усі профільні служби.