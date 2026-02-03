Live

Був цілеспрямований удар: у Харкові й області ввели аварійні відключення

Події 09:50   03.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Був цілеспрямований удар: у Харкові й області ввели аварійні відключення Фото: АТ “Харківобленерго”

В АТ “Харківобленерго” поінформували, що внаслідок цілеспрямованого ракетно-дронового удару по об’єктах енерго- та теплопостачання в Харківській області знеструмлена частина абонентів. 

Крім цього, у Харкові та області запровадили аварійні відключення світла.

Енергетики володіють всією необхідною інформацією та займаються відновленням електропостачання. Ми розуміємо всі труднощі, повʼязані з тимчасовою відсутністю електрики. Просимо набратися витримки та з розумінням поставитися до поточної ситуації”, – додали в повідомленні.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла: міністр енергетики України Денис Шмигаль вранці 3 лютого заявив, що вночі під ударами були вісім регіонів. Ворог бив по ТЕЦ та ТЕС, які опалюють житлові будинки у Києві, Харкові та Дніпрі. Росіяни використали значу кількість балістики в комбінації з іншими ракетами – більш ніж 70 і 450 ударних дронів. Під ударами були Сумщина, Харківщина, Київщина та столиця, Дніпровщина, Одещина, Вінниччина.

У Харкові змушені зливати систему опалення у 820 будинках, повідомив уночі мер Ігор Терехов. У Києві без опалення знову залишилося 1170 багатоповерхівок, написав міський голова столиці Віталій Кличко. Мер Дніпра Борис Філатов не став розкривати подробиць про наслідки «прильотів», лише зазначив, що «іноді (а може й частіше) треба працювати у тиші».

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
04.02.2026, 00:49
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
04.02.2026, 00:54
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
03.02.2026, 23:00
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
03.02.2026, 13:24
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
03.02.2026, 22:00
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
03.02.2026, 21:47

Новини за темою:

02.02.2026
У Харкові та області – аварійні відключення світла
28.01.2026
Ситуація в енергосфері в Україні складна: її погіршує погода та обстріли
28.01.2026
Аварійні відключення знову діють у Харкові та області
27.01.2026
Що відбувається в енергетиці України вранці 27 січня: дані Міненерго
24.01.2026
Аварійні відключення світла ввели в Харкові й області


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Був цілеспрямований удар: у Харкові й області ввели аварійні відключення», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2026 в 09:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” поінформували, що внаслідок цілеспрямованого ракетно-дронового удару по об’єктах енерго- та теплопостачання в Харківській області".