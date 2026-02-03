Був цілеспрямований удар: у Харкові й області ввели аварійні відключення

В АТ “Харківобленерго” поінформували, що внаслідок цілеспрямованого ракетно-дронового удару по об’єктах енерго- та теплопостачання в Харківській області знеструмлена частина абонентів.

Крім цього, у Харкові та області запровадили аварійні відключення світла.

“Енергетики володіють всією необхідною інформацією та займаються відновленням електропостачання. Ми розуміємо всі труднощі, повʼязані з тимчасовою відсутністю електрики. Просимо набратися витримки та з розумінням поставитися до поточної ситуації”, – додали в повідомленні.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла: міністр енергетики України Денис Шмигаль вранці 3 лютого заявив, що вночі під ударами були вісім регіонів. Ворог бив по ТЕЦ та ТЕС, які опалюють житлові будинки у Києві, Харкові та Дніпрі. Росіяни використали значу кількість балістики в комбінації з іншими ракетами – більш ніж 70 і 450 ударних дронів. Під ударами були Сумщина, Харківщина, Київщина та столиця, Дніпровщина, Одещина, Вінниччина.

У Харкові змушені зливати систему опалення у 820 будинках, повідомив уночі мер Ігор Терехов. У Києві без опалення знову залишилося 1170 багатоповерхівок, написав міський голова столиці Віталій Кличко. Мер Дніпра Борис Філатов не став розкривати подробиць про наслідки «прильотів», лише зазначив, що «іноді (а може й частіше) треба працювати у тиші».