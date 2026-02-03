Били по ТЕЦ і ТЕС, які працювали на обігрів – Шмигаль та Зеленський про атаку
Міністр енергетики України Денис Шмигаль уранці 3 лютого заявив, що вночі під ударами було вісім регіонів. Ворог бив по ТЕЦ і ТЕС, які опалюють житлові будинки в Києві, Харкові та Дніпрі.
“Знову був прицільний удар саме по об’єктах енергетики: росіяни використали значу кількість балістики в комбінації з іншими ракетами – більш ніж 70 і 450 ударних дронів. Під ударами були Сумщина, Харківщина, Київщина та столиця, Дніпровщина, Одещина, Вінниччина. Станом на зараз відомо, що дев’ять людей поранено через атаку. Є пошкодження звичайних житлових будинків, енергетичної інфраструктури. У Києві були пожежі багатоповерхівок після влучань дронів, пошкоджений дитячий садочок”, – написав президент України Володимир Зеленський.
Шмигаль уточнив: під атакою було вісім регіонів. Ракети та дрони летіли по опаленню.
“Завдано ударів кількома видами балістики та крилатими ракетами, а також дронами: по багатоповерхівках і теплоелектроцентралях — по ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі! Цілі — не військові. Винятково цивільні: сотні тисяч сімей, у тому числі діти, цілеспрямовано залишені без тепла в найсуворіші зимові морози, коли температура надворі −25 °C!” – наголосив міністр енергетики України.
У Харкові змушені зливати систему опалення у 820 будинках, повідомив уночі мер Ігор Терехов. У Києві без опалення знову залишилося 1170 багатоповерхівок, написав міський голова столиці Віталій Кличко. Мер Дніпра Борис Філатов не став розкривати подробиць про наслідки “прильотів”, лише зазначив, що “іноді (а може й частіше) потрібно працювати у тиші”.
