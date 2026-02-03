Live

Били по ТЕЦ і ТЕС, які працювали на обігрів – Шмигаль та Зеленський про атаку

Події 09:37   03.02.2026
Оксана Горун
Били по ТЕЦ і ТЕС, які працювали на обігрів – Шмигаль та Зеленський про атаку

Міністр енергетики України Денис Шмигаль уранці 3 лютого заявив, що вночі під ударами було вісім регіонів. Ворог бив по ТЕЦ і ТЕС, які опалюють житлові будинки в Києві, Харкові та Дніпрі.  

“Знову був прицільний удар саме по об’єктах енергетики: росіяни використали значу кількість балістики в комбінації з іншими ракетами – більш ніж 70 і 450 ударних дронів. Під ударами були Сумщина, Харківщина, Київщина та столиця, Дніпровщина, Одещина, Вінниччина. Станом на зараз відомо, що дев’ять людей поранено через атаку. Є пошкодження звичайних житлових будинків, енергетичної інфраструктури. У Києві були пожежі багатоповерхівок після влучань дронів, пошкоджений дитячий садочок”, – написав президент України Володимир Зеленський.

Шмигаль уточнив: під атакою було вісім регіонів. Ракети та дрони летіли по опаленню.

Завдано ударів кількома видами балістики та крилатими ракетами, а також дронами: по багатоповерхівках і теплоелектроцентралях — по ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі обігріву районів у Києві, Харкові та Дніпрі! Цілі — не військові. Винятково цивільні: сотні тисяч сімей, у тому числі діти, цілеспрямовано залишені без тепла в найсуворіші зимові морози, коли температура надворі −25 °C!” – наголосив міністр енергетики України.

У Харкові змушені зливати систему опалення у 820 будинках, повідомив уночі мер Ігор Терехов. У Києві без опалення знову залишилося 1170 багатоповерхівок, написав міський голова столиці Віталій Кличко. Мер Дніпра Борис Філатов не став розкривати подробиць про наслідки “прильотів”, лише зазначив, що “іноді (а може й частіше) потрібно працювати у тиші”.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
Новини Харкова – головне 4 лютого: вночі атакували ракетами
04.02.2026, 00:49
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
Вибухи в Харкові знову лунають уночі 4 лютого: що відомо (оновлено)
04.02.2026, 00:54
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
Знищена ТЕЦ-5, понад 100 тисяч харків’ян без тепла – підсумки 3 лютого
03.02.2026, 23:00
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
Терехов: ТЕЦ-5 практично зруйнована, будинків без тепла могло бути більше
03.02.2026, 13:24
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
Новини Харкова — головне 3 лютого: немає тепла після атаки, “приліт” у будинок
03.02.2026, 22:00
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
Деякі приміські електрички не ходитимуть на Харківщині від 4 лютого
03.02.2026, 21:47

Новини за темою:

03.02.2026
Харківські електрички скасовуються та спізнюються – подробиці
03.02.2026
Били по ТЕЦ і ТЕС, які працювали на обігрів – Шмигаль та Зеленський про атаку
01.02.2026
Кінець «енергоперемир’я»: РФ атакувала автобус ДТЕК, 15 шахтарів загинули
31.01.2026
Що не так із перемир’ям і куди полетять “шахеди” – огляд фронту (відео)
31.01.2026
Шмигаль та Зеленський пояснили, що сталося в енергосистемі України


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Били по ТЕЦ і ТЕС, які працювали на обігрів – Шмигаль та Зеленський про атаку», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2026 в 09:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністр енергетики України Денис Шмигаль уранці 3 лютого заявив, що вночі під ударами було вісім регіонів. Ворог бив по ТЕЦ і ТЕС у Києві, Харкові та Дніпрі".