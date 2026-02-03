Live

Били по ТЭЦ и ТЭС, которые работали на обогрев — Шмыгаль и Зеленский об атаке

Происшествия 09:37   03.02.2026
Оксана Горун
Били по ТЭЦ и ТЭС, которые работали на обогрев — Шмыгаль и Зеленский об атаке Фото: ОПУ

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль утром 3 февраля заявил, что ночью под ударами были восемь регионов. Враг бил по ТЭЦ и ТЭС, которые отапливают жилые дома в Киеве, Харькове и Днепре.  

«Снова был прицельный удар именно по объектам энергетики: россияне использовали значительное количество баллистики в комбинации с другими ракетами – более 70 и 450 ударных дронов. Под ударами находились Сумщина, Харьковщина, Киевщина и столица, Днепровщина, Одесщина, Виннитчина. На сегодня известно, что девять человек ранены из-за атаки. Имеются повреждения обычных жилых домов, энергетической инфраструктуры. В Киеве были пожары в многоэтажках после попадания дронов, поврежден детский сад», — написал президент Украины Владимир Зеленский.

Шмыгаль уточнил: под атакой были восемь регионов. Ракеты и дроны летели по отоплению.

«Нанесены удары несколькими видами баллистики и крылатыми ракетами, а также дронами: по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям — по ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре! Цели – не военные. Только гражданские: сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно оставлены без тепла в самые жесткие зимние морозы, когда температура воздуха -25 °C!» — подчеркнул министр энергетики Украины.

В Харькове вынуждены сливать систему отопления в 820 домах, сообщил ночью мэр Игорь Терехов. В Киеве без отопления вновь остались 1170 многоэтажек, написал городской голова столицы Виталий Кличко.   Мэр Днепра Борис Филатов не стал раскрывать подробности о последствиях «прилетов», только отметил, что «иногда (а может и чаще) нужно работать в тишине».

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрывы в Харькове вновь гремят ночью 4 февраля: что известно (обновлено)
Взрывы в Харькове вновь гремят ночью 4 февраля: что известно (обновлено)
04.02.2026, 00:54
Как выживает Харьков в мороз: метро круглосуточно и обогреватели пенсионерам
Как выживает Харьков в мороз: метро круглосуточно и обогреватели пенсионерам
03.02.2026, 19:37
Уничтожена ТЭЦ-5, более 100 тысяч харьковчан без тепла – итоги 3 февраля
Уничтожена ТЭЦ-5, более 100 тысяч харьковчан без тепла – итоги 3 февраля
03.02.2026, 23:00
Новости Харькова — главное 4 февраля: ночью атаковали ракетами
Новости Харькова — главное 4 февраля: ночью атаковали ракетами
04.02.2026, 00:49
Семеро людей пострадали в результате атаки БпЛА РФ в Харькове (дополнено)
Семеро людей пострадали в результате атаки БпЛА РФ в Харькове (дополнено)
03.02.2026, 18:58
Новости Харькова — главное за 3 февраля: нет тепла после атаки, «прилет» в дом
Новости Харькова — главное за 3 февраля: нет тепла после атаки, «прилет» в дом
03.02.2026, 22:00

Новости по теме:

23.01.2026
С ночи Лозовская громада под атакой: есть проблемы со светом и водой
05.01.2026
«Дожали»? Глава СБУ Василий Малюк подал в отставку – СМИ
03.01.2026
Кадровые перестановки продолжаются: на какую должность выдвинули Шмыгаля
02.01.2026
Называют дипломатией ложь в костюмах — Зеленский о приговоре тем, кто верит РФ
01.01.2026
Зеленский о мире, ИИ Путин о победе, Лукашенко о женщине: обращения лидеров


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Били по ТЭЦ и ТЭС, которые работали на обогрев — Шмыгаль и Зеленский об атаке», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 февраля 2026 в 09:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль утром 3 февраля заявил, что ночью под ударами были восемь регионов. Враг бил по ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепре".