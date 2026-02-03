Били по ТЭЦ и ТЭС, которые работали на обогрев — Шмыгаль и Зеленский об атаке

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль утром 3 февраля заявил, что ночью под ударами были восемь регионов. Враг бил по ТЭЦ и ТЭС, которые отапливают жилые дома в Киеве, Харькове и Днепре.

«Снова был прицельный удар именно по объектам энергетики: россияне использовали значительное количество баллистики в комбинации с другими ракетами – более 70 и 450 ударных дронов. Под ударами находились Сумщина, Харьковщина, Киевщина и столица, Днепровщина, Одесщина, Виннитчина. На сегодня известно, что девять человек ранены из-за атаки. Имеются повреждения обычных жилых домов, энергетической инфраструктуры. В Киеве были пожары в многоэтажках после попадания дронов, поврежден детский сад», — написал президент Украины Владимир Зеленский.

Шмыгаль уточнил: под атакой были восемь регионов. Ракеты и дроны летели по отоплению.

«Нанесены удары несколькими видами баллистики и крылатыми ракетами, а также дронами: по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям — по ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре! Цели – не военные. Только гражданские: сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно оставлены без тепла в самые жесткие зимние морозы, когда температура воздуха -25 °C!» — подчеркнул министр энергетики Украины.

В Харькове вынуждены сливать систему отопления в 820 домах, сообщил ночью мэр Игорь Терехов. В Киеве без отопления вновь остались 1170 многоэтажек, написал городской голова столицы Виталий Кличко. Мэр Днепра Борис Филатов не стал раскрывать подробности о последствиях «прилетов», только отметил, что «иногда (а может и чаще) нужно работать в тишине».