Били по ТЭЦ и ТЭС, которые работали на обогрев — Шмыгаль и Зеленский об атаке
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль утром 3 февраля заявил, что ночью под ударами были восемь регионов. Враг бил по ТЭЦ и ТЭС, которые отапливают жилые дома в Киеве, Харькове и Днепре.
«Снова был прицельный удар именно по объектам энергетики: россияне использовали значительное количество баллистики в комбинации с другими ракетами – более 70 и 450 ударных дронов. Под ударами находились Сумщина, Харьковщина, Киевщина и столица, Днепровщина, Одесщина, Виннитчина. На сегодня известно, что девять человек ранены из-за атаки. Имеются повреждения обычных жилых домов, энергетической инфраструктуры. В Киеве были пожары в многоэтажках после попадания дронов, поврежден детский сад», — написал президент Украины Владимир Зеленский.
Шмыгаль уточнил: под атакой были восемь регионов. Ракеты и дроны летели по отоплению.
«Нанесены удары несколькими видами баллистики и крылатыми ракетами, а также дронами: по многоэтажкам и теплоэлектроцентралям — по ТЭЦ и ТЭС, которые работали исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре! Цели – не военные. Только гражданские: сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно оставлены без тепла в самые жесткие зимние морозы, когда температура воздуха -25 °C!» — подчеркнул министр энергетики Украины.
В Харькове вынуждены сливать систему отопления в 820 домах, сообщил ночью мэр Игорь Терехов. В Киеве без отопления вновь остались 1170 многоэтажек, написал городской голова столицы Виталий Кличко. Мэр Днепра Борис Филатов не стал раскрывать подробности о последствиях «прилетов», только отметил, что «иногда (а может и чаще) нужно работать в тишине».
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Зеленский, кличко, массированная атака, опалення, отопление, терехов, ТЭС, ТЭЦ, филатов, шмыгаль, энергетика;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Били по ТЭЦ и ТЭС, которые работали на обогрев — Шмыгаль и Зеленский об атаке», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 февраля 2026 в 09:37;