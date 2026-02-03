Был целенаправленный удар: в Харькове и области ввели аварийные отключения
В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, что в результате целенаправленного ракетно-дронового удара по объектам энерго- и теплоснабжения в Харьковской области обесточены часть абонентов.
Помимо этого, в Харькове и области ввели аварийные отключения света.
«Энергетики владеют всей необходимой информацией и занимаются восстановлением электроснабжения. Мы понимаем все трудности, связанные с временным отсутствием электричества. Просим набраться выдержки и с пониманием отнестись к текущей ситуации», – добавили в сообщении.
Ранее МГ «Объектив» сообщала: министр энергетики Украины Денис Шмыгаль утром 3 февраля заявил, что ночью под ударами были восемь регионов. Враг бил по ТЭЦ и ТЭС, которые отапливают жилые дома в Киеве, Харькове и Днепре. Россияне использовали значительное количество баллистики в комбинации с другими ракетами – более 70 и 450 ударных дронов. Под ударами находились Сумщина, Харьковщина, Киевщина и столица, Днепровщина, Одесщина, Виннитчина.
В Харькове вынуждены сливать систему отопления в 820 домах, сообщил ночью мэр Игорь Терехов. В Киеве без отопления вновь остались 1170 многоэтажек, написал городской голова столицы Виталий Кличко. Мэр Днепра Борис Филатов не стал раскрывать подробности о последствиях «прилетов», только отметил, что «иногда (а может и чаще) нужно работать в тишине».
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: аварийные отключения, світло, свет, Харьков, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Был целенаправленный удар: в Харькове и области ввели аварийные отключения», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 февраля 2026 в 09:50;