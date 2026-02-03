Live

Был целенаправленный удар: в Харькове и области ввели аварийные отключения

Происшествия 09:50   03.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Был целенаправленный удар: в Харькове и области ввели аварийные отключения Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram

В АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, что в результате целенаправленного ракетно-дронового удара по объектам энерго- и теплоснабжения в Харьковской области обесточены часть абонентов. 

Помимо этого, в Харькове и области ввели аварийные отключения света.

«Энергетики владеют всей необходимой информацией и занимаются восстановлением электроснабжения. Мы понимаем все трудности, связанные с временным отсутствием электричества. Просим набраться выдержки и с пониманием отнестись к текущей ситуации», – добавили в сообщении.

Ранее МГ «Объектив» сообщала: министр энергетики Украины Денис Шмыгаль утром 3 февраля заявил, что ночью под ударами были восемь регионов. Враг бил по ТЭЦ и ТЭС, которые отапливают жилые дома в Киеве, Харькове и Днепре.  Россияне использовали значительное количество баллистики в комбинации с другими ракетами – более 70 и 450 ударных дронов. Под ударами находились Сумщина, Харьковщина, Киевщина и столица, Днепровщина, Одесщина, Виннитчина.

В Харькове вынуждены сливать систему отопления в 820 домах, сообщил ночью мэр Игорь Терехов. В Киеве без отопления вновь остались 1170 многоэтажек, написал городской голова столицы Виталий Кличко. Мэр Днепра Борис Филатов не стал раскрывать подробности о последствиях «прилетов», только отметил, что «иногда (а может и чаще) нужно работать в тишине».

Автор: Николь Костенко-Лагутина
