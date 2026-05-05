За сутки на Харьковщине 40 пострадавших из-за обстрелов, восемь погибших
Харьков, а также 15 населенных пунктов области обстрелял враг за сутки. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, из-за обстрелов погибли восемь человек, 40 – пострадали.
«В г. Мерефа погибли 68-, 55-, 63-летние мужчины и 74-, 41-, 52-летние женщины, пострадал 31 человек, в том числе дети 2, 16 и 17 лет; в пос. Безлюдовка подверглась острой реакции на стресс 42- и 69-летние женщины и 69-летний мужчина; в пос. Рядовое Солоницевской громады пострадала 41-летняя женщина; в с. Светличное Золочевской громады пострадал 55-летний мужчина; в с. Ивановка Чугуевской громады пострадала 75-летняя женщина; в с. Андреевка Донецкой громады погиб 47-летний мужчина, пострадали 41- и 53-летние мужчины; в с. Захаровка Волчанской громады погиб 70-летний мужчина. Также медики оказали помощь 43-летнему мужчине, который 1 мая получил ранения в пос. Слатино Дергачевской громады», – передает Синегубов.
По Харьковщине оккупанты выпустили такое вооружение:
- шесть ракет;
- два КАБа;
- 17 БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- девять БпЛА типа «Молния»;
- три fpv-дрона;
- 27 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов есть разрушения в Харькове, а также Купянском, Изюмском и Харьковском районах области.
• Дата публикации материала: 5 мая 2026 в 08:47;