Синегубов: людям, которые остались без отопления, планируют не выключать свет
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что на данный момент, прежде всего, пытаются стабилизировать ситуацию в сфере энерго- и теплоснабжения после российского обстрела.
«Пытаемся стабилизировать ситуацию – перейти от аварийных к плановым отключениям электроэнергии. Прежде всего, конечно, внимание там, где есть проблемы с теплоснабжением. Там мы постараемся не отключать от электроэнергии. Мы работаем полностью в коммуникации с городом Харьковом. Потому что здесь очень важно, во-первых, максимально сохранить нашу энергосистему и систему теплоснабжения. И, конечно, параллельно с тем работать над ее восстановлением», – отметил начальник ХОВА.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Он также отметил, что тяжела ситуация не только в Харькове – существенные проблемы с энергоснабжением в Лозовой. Поэтому над восстановлением разрушенного уже активно работают все профильные службы.
Читайте также: Был целенаправленный удар: в Харькове и области ввели аварийные отключения
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, світло, свет, синегубов, Харьков, харьковщина;
Дата публикации материала: 3 февраля 2026 в 10:56