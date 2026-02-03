Live

Синегубов: людям, которые остались без отопления, планируют не выключать свет

Происшествия 10:56   03.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: людям, которые остались без отопления, планируют не выключать свет Скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что на данный момент, прежде всего, пытаются стабилизировать ситуацию в сфере энерго- и теплоснабжения после российского обстрела.

«Пытаемся стабилизировать ситуацию – перейти от аварийных к плановым отключениям электроэнергии. Прежде всего, конечно, внимание там, где есть проблемы с теплоснабжением. Там мы постараемся не отключать от электроэнергии. Мы работаем полностью в коммуникации с городом Харьковом. Потому что здесь очень важно, во-первых, максимально сохранить нашу энергосистему и систему теплоснабжения. И, конечно, параллельно с тем работать над ее восстановлением», – отметил начальник ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также отметил, что тяжела ситуация не только в Харькове – существенные проблемы с энергоснабжением в Лозовой. Поэтому над восстановлением разрушенного уже активно работают все профильные службы.

Читайте также: Был целенаправленный удар: в Харькове и области ввели аварийные отключения

Автор: Николь Костенко-Лагутина
