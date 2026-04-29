Шесть людей пострадали от обстрелов пригорода – прокуратура

Харьковская областная прокуратура установила: ночью 29 апреля россияне атаковали Харьков и пригород беспилотниками типа «Герань-2».

В Немышлянском районе Харькова из-за обстрелов повреждены дома и авто. Ранен 70-летний мужчина – он госпитализирован, а 65-летняя женщина получила острую стрессовую реакцию. Тем временем в Основянском районе «прилетело» по парковке гипермаркета.

«Также под атакой оказалось село Котляры Харьковского района. Повреждены домовладения и хозяйственные постройки. 50-летний мужчина получил взрывное ранение. Женщины в возрасте 76 и 55 лет, а также 60-летний мужчина подверглись острой реакции на стресс. Еще один мужчина получил взрывное ранение, также у одной женщины диагностирована острая реакция на стресс», – добавили правоохранители.

Напомним, атака беспилотников на Харьков началась еще вечером. Около 22 часов мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» БпЛА по объекту инфраструктуры в Немышлянском районе. Около 23:20 стало известно, что беспилотник попал по еще одному инфраструктурному объекту — в Основянском районе. Там возник пожар. В обоих случаях о пострадавших не сообщалось. Новая серия взрывов прогремела в Харькове около полуночи. В Основянском районе в результате «прилета» повреждено остекление гипермаркета, авто и два автобуса. В Немышлянском районе дрон влетел в дерево — повреждено около десяти частных домов и пострадал человек. В Слободском районе вылетели окна в многоквартирных домах рядом с местом «прилета». Также известно об атаке на Индустриальный район.