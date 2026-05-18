Обещали «тур» в Европу: в Харькове задержали сотрудника ТЦК и экс-беркутовца

Общество 13:44   18.05.2026
Виктория Яковенко
Правоохранители считают, что сотрудник Слободского ТЦК и СП и бывший боец ​​спецподразделения милиции «Беркут» за деньги организовывали побег из Украины для военнообязанного.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в январе фигуранты предложили мужчине «помощь» в выезде его сына в другую страну за пределами официальных пунктов пропуска.

«Делки заверили, что имеют влиятельные связи среди служащих Государственной пограничной службы и обеспечат беспрепятственный проход во время дежурства «нужной смены», — установили правоохранители.

За «тур» в Европу, а именно в Словакию, фигуранты попросили 18 тысяч долларов, сообщили в департаменте внутренней безопасности НПУ.

«Во время личной встречи злоумышленники рассказали «заказчику» о деталях плана: «клиента» должны были перевезти из Харькова на западную часть Украины, а оттуда — в Словакию. Они обещали, что никаких проблем с сотрудниками ГПС не возникнет, мол, «все будет решено», — отметили правоохранители.

Мужчин задержали 13 мая – после получения первого транша в размере 8 тыс. долларов, добавили в прокуратуре.

Фигурантам сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и получении неправомерной выгоды. Им уже избрали меры пресечения – содержание под стражей.

