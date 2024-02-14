Осужденный за пытки экс-беркутовец прятался после приговора под Харьковом

В одном из поселков под Харьковом задержали бывшего милиционера харьковского «Беркута» Андрея Хандрыкина, который скрывался после оглашения приговора.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, 21 декабря 2023 года бывшего сотрудника «Беркута» приговорили к шести годам тюрьмы за пытки двоих участников Революции Достоинства возле столичного стадиона «Динамо» 20 января 2014 года (ч. 2 ст. 127 УКУ). После этого он начал скрываться и был объявлен в розыск. Задержали экс-беркутовца в одном из поселков Харьковского района Харьковщины и взяли под стражу.

Как пишет издание Watchers, подсудимый на оглашение приговора не явился, а суд в своем решении не указал ни слова о мере пресечения для Хандрыкина на период до отправки за решетку. Согласно данным аналитической базы Opendata, его объявили в розыск 10 января.

Как сообщалось, 20 января 2014 года в Киеве сотрудники «Беркута» сбросили с колонны стадиона «Динамо» и избили двоих активистов — Владислава Цилицкого и Михаила Нискогуза. В материалах дела отмечается, что 23-летнего Цилицкого избили до потери сознания, а 17-летнего Нискогуза раздели догола в мороз -12 градусов и всадили ему нож в бедро.

Двое беркутовцев, которые вместе с Хандрыкиным ранее проходили по этому делу — Артем Войлоков и Владислав Мастега — сбежали в РФ вместе с группой беркутовцев, обвиняемых в других тяжких преступлениях в отношении протестующих на Майдане, в том числе убийствах.

До 29 декабря 2023 года Хандрыкин продолжал работать в полиции Харьковщины, в подразделении конвойной службы. Его уволили только после обвинительного приговора.