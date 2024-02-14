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Засуджений за катування ексберкутівець ховався після вироку під Харковом

Суспільство 22:31   14.02.2024
Олена Нагорна
Засуджений за катування ексберкутівець ховався після вироку під Харковом Фото: Watchers

В одному із селищ під Харковом затримали колишнього міліціонера харківського “Беркуту” Андрія Хандрикіна, який переховувався після оголошення вироку.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, 21 грудня 2023 року колишнього працівника “Беркуту” засудили до шести років ув’язнення за катування двох учасників Революції Гідності біля столичного стадіону “Динамо” 20 січня 2014 року (ч. 2 ст. 127 ККУ). Після цього він почав переховуватися і був оголошений у розшук. Затримали ексберкутівця в одному із селищ Харківського району Харківщини та взяли під варту.

Як пише видання Watchers, підсудний на оголошення вироку не з’явився, а суд у своєму рішенні не вказав жодного слова про запобіжний захід для Хандрикіна на період до відправки за ґрати. За даними аналітичної бази Opendata, його оголосили в розшук 10 січня.

Як повідомлялося, 20 січня 2014 року співробітники “Беркуту” скинули з колони стадіону та побили двох активістів – Михайла Низькогуза та Владислава Цілицького. У матеріалах справи наголошується, що 23-річного Цілицького побили до втрати свідомості, а 17-річного Низькогуза розділили догола в мороз -12 градусів і всадили йому ніж у стегно.

Інші двоє беркутівців, які разом з Хандрикіним раніше проходили у цій справі – Артем Войлоков та Владислав Мастега – втекли у РФ разом з групою беркутівців, що є обвинуваченими в інших тяжких злочинах щодо протестувальників на Майдані, зокрема і вбивствах.

До 29 грудня 2023 року Хандрикін продовжував працювати у поліції Харківщини, у підрозділі конвойної служби. Його звільнили лише після обвинувального вироку.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2024 в 22:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В одному із селищ під Харковом затримали колишнього міліціонера харківського “Беркуту” Андрія Хандрикіна".