Ексберкутівця з Харкова засудили за катування активістів Майдану в Києві

Київський апеляційний суд скасував виправдувальний вирок колишньому міліціонеру БМОП “Беркут” ГУМВС України в Харківській області, обвинуваченому в катуванні двох учасників Революції Гідності біля стадіону “Динамо” у столиці.

Прокурори довели провину у катуванні (ч. 2 ст. 127 ККУ) колишнього беркутівця, чинного працівника поліції. Йому дали шість років тюрми. Вирок набув чинності з моменту його проголошення, повідомляють в Офісі генпрокурора.

“Прокурори довели, що засуджений умисно заподіяв за попередньою змовою групою осіб сильний фізичний біль, фізичне та моральне страждання двом учасникам Революції Гідності шляхом нанесення побоїв, мучення та інших насильницьких дій. Це було зроблено, щоб покарати потерпілих за їхню участь в акціях протесту 20 січня 2014 року на перехресті вулиць М. Грушевського та Паркової дороги, а також з метою залякування та дискримінації їх та інших осіб”, — йдеться у публікації.

За даними Watchers, йдеться про ексберкутівця з Харкова Андрія Хандрикіна. Як пише видання, 20 січня 2014 року співробітники “Беркуту” скинули з колони стадіону та побили двох активістів – Михайла Низькогуза та Владислава Цілицького. У матеріалах справи наголошується, що 23-річного Цілицького побили до втрати свідомості, а 17-річного Низькогуза розділили догола в мороз -12 градусів і всадили йому ніж у стегно.



Владислав Цілицький у лікарні, фото – Радіо Свобода

Станом на 2023 рік Хандрикін продовжує працювати у поліції Харківщини, у підрозділі конвойної служби.

У 2019 році Дніпровський райсуд Києва виніс виправдувальний вирок Хандрикіну. Суддя Оксана Бірса дійшла думки, що хоча факт катування протестувальників встановлений, наявні докази не дають їй впевненості, що до цього причетний саме Хандрикін.

Інші двоє беркутівців, які разом з Хандрикіним раніше проходили у цій справі – Артем Войлоков та Владислав Мастега – втекли у РФ разом з групою беркутівців, що є обвинуваченими в інших тяжких злочинах щодо протестувальників на Майдані, зокрема і вбивствах.