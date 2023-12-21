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Экс-беркутовца из Харькова осудили за пытки активистов Майдана в Киеве

Общество 21:30   21.12.2023
Елена Нагорная
Экс-беркутовца из Харькова осудили за пытки активистов Майдана в Киеве Фото: Watchers

Киевский апелляционный суд отменил оправдательный приговор бывшему милиционеру БМОП «Беркут» ГУМВД Украины в Харьковской области, обвиняемому в пытках двоих участников Революции Достоинства возле стадиона «Динамо» в столице.

Прокуроры доказали вину в пытках (ч. 2 ст. 127 УКУ) бывшего беркутовца, действующего работника полиции. Ему дали шесть лет тюрьмы. Приговор вступил в законную силу с момента его провозглашения, сообщают в Офисе генпрокурора.

«Прокуроры доказали, что осужденный умышленно причинил по предварительному сговору группой лиц сильную физическую боль, физическое и моральное страдание двоим участникам Революции Достоинства путем нанесения побоев, мучений и других насильственных действий. Это было сделано, чтобы наказать потерпевших за их участие в акциях протеста 20 января 2014 года на перекрестке улицы М. Грушевского и Парковой дороги, а также с целью запугивания и дискриминации их и других лиц», — говорится в публикации.

По данным Watchers, речь идет об экс-беркутовце из Харькова Андрее Хандрыкине. Как пишет издание, 20 января 2014 года сотрудники «Беркута» сбросили с колонны стадиона и избили двоих активистов — Владислава Цилицкого и Михаила Нискогуза. В материалах дела отмечается, что 23-летнего Цилицкого избили до потери сознания, а 17-летнего Нискогуза раздели догола в мороз -12 градусов и всадили ему нож в бедро.


Владислав Цилицкий в больнице, фото — Радио Свобода

По состоянию на 2023 год Хандрыкин продолжает работать в полиции Харьковщины, в подразделении конвойной службы.

В 2019 году Днепровский райсуд Киева вынес оправдательный приговор Хандрыкину. Судья Оксана Бирса пришла к мнению, что хотя факт пыток протестующих установлен, имеющиеся доказательства не дают ей уверенности, что к этому причастен именно Хандрыкин.

Двое беркутовцев, которые вместе с Хандрыкиным ранее проходили по этому делу — Артем Войлоков и Владислав Мастега — сбежали в РФ вместе с группой беркутовцев, обвиняемых в других тяжких преступлениях в отношении протестующих на Майдане, в том числе убийствах.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 21:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киевский апелляционный суд отменил оправдательный приговор бывшему милиционеру БМОП «Беркут» ГУМВД Украины в Харьковской области, обвиняемому в пытках двоих участников Революции Достоинства возле стадиона «Динамо» в столице.".