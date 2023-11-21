«Мы задержали войну на 8 лет». В Харькове отметили 10-летие Евромайдана (фото)
Около сотни активистов харьковского Евромайдана собирались 21 ноября, чтобы отметить День Достоинства и Свободы.
Мероприятие, которое из соображений безопасности широко не анонсировали, провели в одном из помещений города, рассказал МГ «Объектив» журналист, общественный деятель и сокоординатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.
По его словам, на встрече участники делали пожертвования на харьковский военный госпиталь, выступали группа «Папа Карло», поэт и музыкант Иван Сенин, певица Яна Заварзина, брали слово священник Виктор Маринчак, координатор палатки «Все для победы» Борис Редин и другие.
«Собирались те, кому дороги идеалы Революции Достоинства. Наши майдановцы, волонтерские организации. Кто-то пришел в военной форме, кто-то отпросился из своих частей. Подводили итоги десятилетия Революции Достоинства. Для чего мы выходили, что дал Майдан Харькову. Если бы Евромайдан 22 февраля 2014 года не вышел, то война бы точно началась на восемь лет раньше. И наш Майдан харьковский задержал, что позволило нам за восемь лет подготовиться лучше и в военном плане, и в волонтерском, построить гражданское общество. Это очень важно. Потому что тот сценарий, который был у Януковича и Путина — разорвать страну, ввести танки в 2014 году, он был очень реальным. Благодаря Харькову, не потому, что мы такие хорошие, так исторически сложилось. Те ребята, которым сейчас 24 года, — это сверстники Дани Дидика, Николая Мельничука, которые воспитывались на идеалах Революции Достоинства, они сейчас с оружием в руках», — сказал Чистилин.
Фото: Владимир Чистилин
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 22:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около сотни активистов харьковского Евромайдана собирались 21 ноября, чтобы отметить День Достоинства и Свободы.".