От Бетховена до Скорика: память Небесной сотни в Харькове почтили музыкой
В День памяти Героев Небесной сотни, который отмечается 20 февраля, в Харькове состоялся концерт «Музыка достоинства и свободы». Музыканты университета искусств имени И.П. Котляревского выступали в безопасном помещении.
На концерт пришло немало людей, рассказал МГ «Объектив» журналист, общественный деятель и сокоординатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.
«Это была попытка показать украинскую музыку через Европу, от Бетховена до Скорика. Были наши украинские авторы. Цимбалы, виолончель, вокал, скрипка, фортепиано. Это был мощный концерт, который показал мощь нашего университета искусств», — отметил Чистилин.
На мероприятие приходил отец героя Небесной сотни Евгения Котляра — Николай Котляр. Также был сотник харьковской сотни Евромайдана, а ныне воин ВСУ Леонид Онищенко.
«Мы вспоминали героев Небесной сотни, их вклад, для чего был Майдан, почему эта история актуальна до сих пор. Я знаю людей, которым сегодня 25 лет, а тогда им было 15. Как бойцы УПА на подвиге героев Крут, так и эти люди, которые нас защищают, на Небесной сотне воспитывались. Вспоминали, как харьковский Майдан действовал. Судьба Революции достоинства именно в Харькове решалась. Если бы не харьковчане, то полномасштабная война бы началась на восемь лет раньше. Если бы мы тогда не сломали сценарий Януковича и Путина, то российские танки были бы в 2014 году в Харькове», — сказал Чистилин.
Фото: Владимир Чистилин
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- Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: день героев небесной сотни, Евромайдан, концерт, революция достоинства, Харьков, чистилин;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 21:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В День памяти Героев Небесной сотни, который отмечается 20 февраля, в Харькове состоялся концерт «Музыка достоинства и свободы»".