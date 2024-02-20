Від Бетховена до Скорика: пам’ять Небесної сотні в Харкові вшанували музикою

У День пам’яті Героїв Небесної сотні, що відзначається 20 лютого, у Харкові відбувся концерт “Музика гідності та свободи”. Музиканти університету мистецтв імені І.П. Котляревського виступали у безпечному приміщенні.

На концерт прийшло чимало людей, розповів МГ “Об’єктив” журналіст, громадський діяч та співкоординатор харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

“Це була спроба показати українську музику через Європу, від Бетховена до Скорика. Були наші українські автори. Цимбали, віолончель, вокал, скрипка, фортепіано. Це був потужний концерт, який показав міць нашого університету мистецтв”, – зазначив Чистилін.

На захід приходив батько героя Небесної сотні Євгена Котляра – Микола Котляр. Також був сотник харківської сотні Євромайдану, а нині воїн ЗСУ Леонід Онищенко.

“Ми згадували героїв Небесної сотні, їхній внесок, для чого був Майдан, чому ця історія актуальна й досі. Я знаю людей, яким сьогодні 25 років, а тоді їм було 15. Як бійці УПА на подвигу героїв Крут, так і ці люди, які нас захищають, на Небесній сотні виховувалися. Згадували, як харківський Майдан діяв. Доля Революції гідності саме в Харкові вирішувалася. Якби не харків’яни, то повномасштабна війна б почалася на вісім років раніше. Якби ми тоді не зламали сценарій Януковича і Путіна, то російські танки були б у 2014 році в Харкові“, – сказав Чистилін.



Фото: Володимир Чистилін