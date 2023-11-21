“Ми затримали війну на 8 років”. У Харкові відзначили 10-річчя Євромайдану

Близько сотні активістів харківського Євромайдану збиралися 21 листопада, щоб відзначити День Гідності та Свободи.

Захід, який з міркувань безпеки широко не анонсували, провели в одному із приміщень міста, розповів МГ “Об’єктив” журналіст, громадський діяч та співкоординатор харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

За його словами, на зустрічі учасники робили пожертви на харківський військовий шпиталь, виступали гурт “Папа Карло”, поет та музикант Іван Сенін, співачка Яна Заварзіна, брали слово священник Віктор Маринчак, координатор намету “Все для перемоги” Борис Редін та інші.

“Збиралися ті, кому дорогі ідеали Революції Гідності. Наші майданівці, волонтерські організації. Хтось прийшов у військовій формі, хтось відпросився зі своїх частин. Підбивали підсумки десятиліття Революції Гідності. Для чого ми виходили, що дав Майдан Харкову. Якби Євромайдан 22 лютого 2014 року не вийшов, то війна б точно почалася на вісім років раніше. І наш Майдан харківський затримав, що дало нам змогу за вісім років підготуватися краще й у військовому плані, і у волонтерському, побудувати громадянське суспільство. Це дуже важливо. Бо той сценарій, який був у Януковича і Путіна – розірвати країну, ввести танки у 2014 році, він був дуже реальним. Завдяки Харкову, не тому, що ми такі гарні, так історично склалося. Ті хлопці, яким зараз 24 роки, – це однолітки Дані Дідіка, Миколи Мельничука, які виховувалися на ідеалах Революції Гідності, вони зараз зі зброєю в руках”, – сказав Чистилін.



Фото: Володимир Чистилін