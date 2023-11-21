Без України сім’я ЄС не буде повною – прем’єрка Литви

10 років тому з прапорами ЄС у руках українці вийшли на вулиці, щоб захистити свою демократію та гідність. Ні кровопролиття на Майдані, ні війна з Росією не перекреслили їхнього європейського вибору. Попереду відкривається історична можливість – без України сім’я ЄС не є повною.