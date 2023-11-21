Без України сім’я ЄС не буде повною – прем’єрка Литви
10 років тому з прапорами ЄС у руках українці вийшли на вулиці, щоб захистити свою демократію та гідність. Ні кровопролиття на Майдані, ні війна з Росією не перекреслили їхнього європейського вибору. Попереду відкривається історична можливість – без України сім’я ЄС не є повною.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Евромайдан, ЕС, революция достоинства, Украина;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 11:16;
Кореспондент Інгріда Шимоніте, прем'єр-міністерка Литви у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 років тому з прапорами ЄС у руках українці вийшли на вулиці, щоб захистити свою демократію та гідність. Ні кровопролиття…".