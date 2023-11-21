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Без України сім’я ЄС не буде повною – прем’єрка Литви

Політика 11:16   21.11.2023
Інгріда Шимоніте
прем'єр-міністерка Литви
Без України сім’я ЄС не буде повною – прем’єрка Литви

10 років тому з прапорами ЄС у руках українці вийшли на вулиці, щоб захистити свою демократію та гідність. Ні кровопролиття на Майдані, ні війна з Росією не перекреслили їхнього європейського вибору. Попереду відкривається історична можливість – без України сім’я ЄС не є повною.

Автор: Інгріда Шимоніте, прем'єр-міністерка Литви
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 11:16;

  • Кореспондент Інгріда Шимоніте, прем'єр-міністерка Литви у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 років тому з прапорами ЄС у руках українці вийшли на вулиці, щоб захистити свою демократію та гідність. Ні кровопролиття…".