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Без Украины семья ЕС не будет полной — премьер-министр Литвы

Мир 11:16   21.11.2023
Ингрида Шимоните
премьер-министр Литвы
Без Украины семья ЕС не будет полной — премьер-министр Литвы Фото: twitter Ингриды Шимоните

10 лет назад, с флагами ЕС в руках, украинцы вышли на улицы, чтобы защитить свою демократию и достоинство. Ни кровопролитие на Майдане, ни война с Россией не изменили их европейского выбора. Впереди историческая возможность – без Украины семья ЕС не будет полной.

Автор: Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 11:16;

  • Корреспондент Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 лет назад, с флагами ЕС в руках, украинцы вышли на улицы, чтобы защитить свою демократию и достоинство. Ни кровопролитие…".