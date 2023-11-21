Без Украины семья ЕС не будет полной — премьер-министр Литвы
Фото: twitter Ингриды Шимоните
10 лет назад, с флагами ЕС в руках, украинцы вышли на улицы, чтобы защитить свою демократию и достоинство. Ни кровопролитие на Майдане, ни война с Россией не изменили их европейского выбора. Впереди историческая возможность – без Украины семья ЕС не будет полной.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Евромайдан, ЕС, революция достоинства, Украина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Без Украины семья ЕС не будет полной — премьер-министр Литвы»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 11:16;
Корреспондент Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 лет назад, с флагами ЕС в руках, украинцы вышли на улицы, чтобы защитить свою демократию и достоинство. Ни кровопролитие…".