Без Украины семья ЕС не будет полной — премьер-министр Литвы

10 лет назад, с флагами ЕС в руках, украинцы вышли на улицы, чтобы защитить свою демократию и достоинство. Ни кровопролитие на Майдане, ни война с Россией не изменили их европейского выбора. Впереди историческая возможность – без Украины семья ЕС не будет полной.