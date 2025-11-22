Отставка Ермака и Кабмина: харьковский Евромайдан озвучил требования к власти

Резолюцию к парламенту и президенту Украины принял харьковский Евромайдан 21 ноября в ходе собрания по случаю Дня Достоинства и Свободы.

Как рассказал на своей странице в Facebook сокоординатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин, в ходе отмечания 12-й годовщины начала революции Достоинства присутствующие вспоминали прошлое, говорили о ценностях и давали оценку нынешним событиям в стране. Активисты приняли резолюцию, которая, как отмечает Чистилин, родилась в результате оживленной дискуссии.

Текст резолюции:

Ради сохранения независимости и территориальной целостности Украины харьковский Евромайдан считает целесообразным в День Достоинства и Свободы высказать свои требования к власти:

1. Прозрачное расследование и уголовное наказание в установленные законом сроки всех причастных к коррупционному скандалу в энергетике и других сферах.

2. Отставка в полном составе Кабинета Министров Украины во главе с Юлией Свириденко.

3. Создание правительства Национального спасения с привлечением профессионалов в своих отраслях.

4. Обеспечение фактического возвращения управления государством к парламентско-президентской форме, как это предусмотрено Конституцией Украины.

5. Переформатирование администрации главы государства в соответствии с нормами действующего законодательства и Конституции Украины, отставка руководителя Офиса президента Андрея Ермака и ликвидация неконституционного органа «Офис президента».

6. Немедленные изменения в подходах и стратегии ВСУ для усиления боеспособности государства.

День достоинства и свободы отмечают в Украине ежегодно 21 ноября в честь начала двух революций: Оранжевой революции 2004 года и революции Достоинства 2013-го. 21 ноября 2013 года на площади Независимости в Киеве началась акция протеста против решения Кабмина приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Сначала собралось несколько сотен, а уже 24 ноября – более ста тысяч сторонников евроинтеграции.

Как сообщалось, в Украине проводят расследование о масштабных хищениях в компании «Энергоатом». По версии НАБУ, в центре коррупционной схемы находился Тимур Миндич, совладелец студии «Квартал 95» и соратник Владимира Зеленского. Миндич уехал из Украины. 20 ноября президент провел встречу с депутатской фракцией «Слуга народа». Источники «Украинской правды» сообщили: Зеленский дал понять, что не станет увольнять главу Офиса президента Андрея Ермака из-за коррупции в Энергоатоме.