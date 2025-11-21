Live

Более 300 краж электроэнергии зафиксировали в Харьковской области: кто воры

Общество 18:42   21.11.2025
Оксана Якушко
Более 300 краж электроэнергии зафиксировали в Харьковской области: кто воры Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Электроэнергии украли более чем на 22 миллиона гривен с начала года, сообщает «Харьковоблэнерго».

90% случаев похищения электрической энергии совершили бытовые потребители, отмечают энергетики. Они сознательно вмешивались в работу счетчиков, повреждали пломбы или создавали условия для недосчёта.

Но опыт работников АО «Харьковоблэнерго» и современное техническое оборудование позволяют найти даже самый изощренный способ хищения электрической энергии.

С начала 2025 года энергетики подали более 100 судебных исков против нарушителей, отказавшихся добровольно уплачивать объемы начислений. По результатам судебных решений с виновников все равно взыскали деньги.

Недавно у потребителя обнаружили счетчик, позволяющий останавливать показы счетного механизма. Отключали счетчик с помощью пульта дистанционного управления и радиоприемника, встроенного в счетчик. Потребитель отказался признавать нарушения, поэтому счетчик отправили на экспертизу. Специалисты института судебных экспертиз подтвердили факт вмешательства в работу прибора. Теперь потребитель заплатит не только за неучтенную электроэнергию, но и возместит многотысячные расходы на экспертизу.

Автор: Оксана Якушко
