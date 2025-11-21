Понад 300 крадіжок електроенергії зафіксували на Харківщині: хто злодії
Електроенергії вкрали на понад 22 мільйони гривень з початку року, повідомляє «Харківобленерго».
90% випадків викрадання електричної енергії здійснили побутові споживачі, зазначають енергетики. Вони свідомо втручалися у роботу лічильників, пошкоджували пломби або створювали умови для недообліку.
Але досвід працівників АТ “Харківобленерго” та сучасне технічне обладнання дозволяють знайти будь-який, навіть найхитріший спосіб викрадення електричної енергії.
З початку 2025 року енергетики подали понад 100 судових позовів проти порушників, які відмовилися добровільно сплачувати обсяги нарахувань. За результатами судових рішень із винуватців все одно стягнули значні кошти.
Нещодавно у споживача виявили лічильник, що дозволяє зупиняти покази лічильного механізму. Відключали лічильник за допомогою пульту дистанційного керування та радіоприймального пристрою, вбудованого в лічильник. Споживач відмовився визнавати обставини порушення, тож лічильник відправлено на експертизу. Фахівці інституту судових експертиз підтвердили факт втручання в роботу лічильника. Тепер споживач заплатить не лише за необліковану електроенергію, а й відшкодує багатотисячні витрати на експертизу.
Категорії: Суспільство, Харків
