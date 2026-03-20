Сьогодні в Харківській області знову відключатимуть світло

Сьогодні, 20 березня, через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Про це повідомляють у АТ “Харківобленерго”.

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

1.1 10:00-11:00

1.2 10:00-11:00

2.1 11:00-13:30; 20:30-22:00

2.2 20:30-22:00

3.1 16:00-17:00

3.2 16:00-17:00

4.1 13:30-16:00

4.2 не вимикається

5.1 17:00-20:30

5.2 17:00-20:30

6.1 08:00-10:00

6.2 08:00-10:00

Дізнатися свою чергу можна ТУТ.

Для промисловості та бізнесу з 8:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

Нагадаємо, попри заходи з енергодецентралізації ця зима стала для Харкова найважчою через інтенсивні російські удари на тлі давно небачених морозів. Яким шляхом місту рухатись далі? Професор кафедри передачі електричної енергії НТУ «ХПІ» Дмитро Данильченко в інтерв’ю МГ «Об’єктив» висловив думку, що потрібно прагнути не повної автономності кожного будинку, що є найдорожчим сценарієм, а підвищення їхньої енергоефективності.