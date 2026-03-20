Синєгубов: по “швидкій” на Куп’янщині знову вдарили ЗС РФ

Події 08:40   20.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: по “швидкій” на Куп’янщині знову вдарили ЗС РФ Фото: Олег Синєгубов

Протягом минулої доби окупанти атакували Харків, а також сім населених пунктів області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. Є постраждала та руйнування.

Внаслідок обстрілу в с. Грачівка Вільхуватської громади постраждала 54-річна жінка“, – повідомив Синєгубов.

Начальник ХОВА також нагадав, що вночі росіяни атакували БпЛА Шевченківський район Харкова.

За добу по Харківщині било таке озброєння:

  • два БпЛА типу «Герань-2»;
  • три БпЛА типу «Молнія»;
  • п’ять fpv-дронів;
  • три БпЛА (тип встановлюється).

Під атакою протягом доби були Богодухівський, Куп’янський, Ізюмський та Харківський райони, а також обласний центр, додав Синєгубов. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, а також цивільна інфраструктура.

“У Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки, автомобіль екстреної медичної допомоги, автомобіль”, – додав начальник ХОВА.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 08:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби окупанти атакували Харків, а також сім населених пунктів області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. Є постраждала та руйнування.".