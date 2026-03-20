Синєгубов: по “швидкій” на Куп’янщині знову вдарили ЗС РФ
Фото: Олег Синєгубов
Протягом минулої доби окупанти атакували Харків, а також сім населених пунктів області, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. Є постраждала та руйнування.
“Внаслідок обстрілу в с. Грачівка Вільхуватської громади постраждала 54-річна жінка“, – повідомив Синєгубов.
Начальник ХОВА також нагадав, що вночі росіяни атакували БпЛА Шевченківський район Харкова.
За добу по Харківщині било таке озброєння:
- два БпЛА типу «Герань-2»;
- три БпЛА типу «Молнія»;
- п’ять fpv-дронів;
- три БпЛА (тип встановлюється).
Під атакою протягом доби були Богодухівський, Куп’янський, Ізюмський та Харківський райони, а також обласний центр, додав Синєгубов. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки, а також цивільна інфраструктура.
“У Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки, автомобіль екстреної медичної допомоги, автомобіль”, – додав начальник ХОВА.
- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 08:40;