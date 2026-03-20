На Харківщині за добу було 30 боїв – дані Генштабу на 08:00
За інформацією Генштабу ЗСУ, найбільша кількість штурмів протягом минулої доби була на півночі області.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися 19 разів поблизу Приліпки, Стариці, Вовчанська, Тихого, Охрімівки, Зибіного та Чугунівки.
На Куп’янському напрямку зафіксували 11 боїв біля Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Новоплатонівки, Борівської Андріївки та Куп’янська.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 201 бойове зіткнення.Вчора противник завдав 92 авіаційних ударів, скинувши 257 керованих авіабомб. Крім того, застосував для уражень 8273 дрони-камікадзе та здійснив 3844 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 96 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.
Також у Генштабі оновили дані про втрати росіян:
- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 08:10;