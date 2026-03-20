На Харьковщине за сутки было 30 боев – данные Генштаба на 08:00
По информации Генштаба ВСУ, наибольшее количество штурмов в течение минувших суток было на севере области.
На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться 19 раз в вблизи Прилипки, Старицы, Волчанска, Тихого, Охримовки, Зыбиного и Чугуновки.
На Купянском направлении зафиксировали 11 боев около Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Новоплатоновки, Боровской Андреевки и Купянска.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 201 боевое столкновение. Вчера противник нанес 92 авиационных удара, сбросив 257 управляемых авиабомб. Кроме того, применил для поражений 8273 дрона-камикадзе и произвел 3844 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 96 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
Также в Генштабе обновили данные о потерях россиян:
Если вам интересна новость: «На Харьковщине за сутки было 30 боев – данные Генштаба на 08:00»
Дата публикации материала: 20 марта 2026 в 08:10;