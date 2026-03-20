В ISW помітили окупантів у Ківшарівці на Куп’янщині – що це означає

Україна 07:20   20.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У звененні 20 березня в Інституті вивчення війни (ISW) прокоментували дії росіян на Куп’янському напрямку.

Аналітики зазначили, що на гелокаційних кадрах зафіксували, як ЗС РФ діють у Ківшарівці.

“Що, за оцінкою ISW, було місією з проникнення, яка не змінила контроль над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій”, – акцентували експерти.

Тим часом атаки росіян на півночі від Харкова не мали успіху – штурми в районі Приліпки, Стариці, Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Тихого та Зибіного успішно відбили СОУ.

Стабільною залишається ситуація також на Великобурлуцькому та Борівському напрямках, додали в ISW.

Читайте також: Вибух у Харкові: Терехов розповів, куди «прилетіло»

Популярно
Новини Харкова — головне 20 березня: що відбувається на фронті
Новини Харкова — головне 20 березня: що відбувається на фронті
20.03.2026, 07:35
Вибух у Харкові: Терехов розповів, куди “прилетіло”
Вибух у Харкові: Терехов розповів, куди “прилетіло”
20.03.2026, 00:18
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
16.03.2026, 19:24
В ISW помітили окупантів у Ківшарівці на Куп’янщині – що це означає
В ISW помітили окупантів у Ківшарівці на Куп’янщині – що це означає
20.03.2026, 07:20
Сьогодні 20 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 20 березня 2026: яке свято та день в історії
20.03.2026, 06:00
Стало відомо, де незабаром оголосять примусову евакуацію на Харківщині 📹
Стало відомо, де незабаром оголосять примусову евакуацію на Харківщині 📹
20.03.2026, 00:00

Новини за темою:

19.03.2026
РФ захопили Олександрівку на Харківщині? Що кажуть у ISW
08.03.2026
ISW заявив про тривожну особливість нічного удару РФ по Україні 7 березня
07.03.2026
Українські війська просунулися в центрі Куп’янська – ISW
04.03.2026
ISW: росіяни скаржаться на ситуацію в Куп’янську – ЗС РФ ховаються в підвалах
28.02.2026
ISW: ситуація на фронті на Харківщині, чому скаржаться росіяни


  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 07:20;

