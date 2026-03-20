Вибух у Харкові: Терехов розповів, куди “прилетіло”
Харків’яни чули вибух – місто атакувало бойовий дрон росіян.
Доповнено о 00:18. Дрон вдарив біля навчального закладу у Шевченківському районі – у результаті в будівлі вибиті вікна, повідомив Ігор Терехов.
Інформація про постраждалих наразі не надходила, зазначив мер. Обстеження місця прильоту продовжується.
00:10
Вибухи пролунали у Харкові після оголошення повітряної тривоги.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про ударний дрон, що рухався на Харків із півночі.
О 23:58 19 березня у Харкові пролунав вибух.
“Ворог вдарив бойовим дроном по Шевченківському району міста. Наслідки уточнюємо”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Інформація про постраждалих поки що не надходила, зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він попередив, що загроза з повітря зберігається.
Читайте також: РФ захопили Олександрівку на Харківщині? Що кажуть у ISW
Новини за темою:
Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибух, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вибух у Харкові: Терехов розповів, куди “прилетіло”», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 00:18;