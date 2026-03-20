Вибух у Харкові: Терехов розповів, куди “прилетіло”

Події 00:18   20.03.2026
Вибух у Харкові: Терехов розповів, куди “прилетіло”

Харків’яни чули вибух – місто атакувало бойовий дрон росіян. 

Доповнено о 00:18. Дрон вдарив біля навчального закладу у Шевченківському районі – у результаті в будівлі вибиті вікна, повідомив Ігор Терехов.

Інформація про постраждалих наразі не надходила, зазначив мер. Обстеження місця прильоту продовжується.

Вибухи пролунали у Харкові після оголошення повітряної тривоги.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ударний дрон, що рухався на Харків із півночі.

О 23:58 19 березня у Харкові пролунав вибух.

“Ворог вдарив бойовим дроном по Шевченківському району міста. Наслідки уточнюємо”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Інформація про постраждалих поки що не надходила, зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він попередив, що загроза з повітря зберігається.

Читайте також: РФ захопили Олександрівку на Харківщині? Що кажуть у ISW

Вибух у Харкові: Терехов розповів, куди “прилетіло”
Вибух у Харкові: Терехов розповів, куди “прилетіло”
20.03.2026, 00:18
Стало відомо, де незабаром оголосять примусову евакуацію на Харківщині 📹
Стало відомо, де незабаром оголосять примусову евакуацію на Харківщині 📹
20.03.2026, 00:00
У Харкові визначилися з канікулами; справа ДТП із суддею – підсумки 19 березня
У Харкові визначилися з канікулами; справа ДТП із суддею – підсумки 19 березня
19.03.2026, 23:07
Воїни НГУ, що знищили понад 400 цілей РФ, загинули на Харківщині
Воїни НГУ, що знищили понад 400 цілей РФ, загинули на Харківщині
19.03.2026, 21:46
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
16.03.2026, 19:24
Без матері: хлопчика з інвалідністю вивезли з прифронтової зони на Харківщині
Без матері: хлопчика з інвалідністю вивезли з прифронтової зони на Харківщині
19.03.2026, 20:20

Новини за темою:

16.03.2026
«Шахед» вдарив по Салтівці: що відомо
16.03.2026
Підземні школи, вода та опалення: Харків та ЮНІСЕФ домовилися про нові проєкти
16.03.2026
11 “шахедів” атакували Харків минулого тижня: куди била РФ (статистика мера)
16.03.2026
Коли у Харкові планують завершувати опалювальний сезон, відповів Терехов
16.03.2026
Ранкові удари по Харкову: РФ цілила по енергооб’єктах, були знеструмлення


