Вибух у Харкові: Терехов розповів, куди “прилетіло”

Харків’яни чули вибух – місто атакувало бойовий дрон росіян.

Доповнено о 00:18. Дрон вдарив біля навчального закладу у Шевченківському районі – у результаті в будівлі вибиті вікна, повідомив Ігор Терехов.

Інформація про постраждалих наразі не надходила, зазначив мер. Обстеження місця прильоту продовжується.

00:10

Вибухи пролунали у Харкові після оголошення повітряної тривоги.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ударний дрон, що рухався на Харків із півночі.

О 23:58 19 березня у Харкові пролунав вибух.

“Ворог вдарив бойовим дроном по Шевченківському району міста. Наслідки уточнюємо”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Інформація про постраждалих поки що не надходила, зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він попередив, що загроза з повітря зберігається.