Взрыв в Харькове: Терехов рассказал, куда «прилетело»

Харьковчане слышали взрыв — город атаковал боевой дрон россиян.

Дополнено в 00:18. Дрон ударил возле учебного заведения в Шевченковском районе — в результате в здании выбиты окна, сообщил Игорь Терехов.

00:10

Взрывы прозвучали в Харькове после оглашения воздушной тревоги.

Воздушные силы ВСУ сообщили об ударном дроне, который двигался на Харьков с севера.

В 23:58 19 марта в Харькове прозвучал взрыв.

«Враг ударил боевым дроном по Шевченковскому району города. Последствия уточняем», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Информация о пострадавших пока не поступала, отметил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он предупредил о том, что угроза с воздуха сохраняется.