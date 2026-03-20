Live

Взрыв в Харькове: Терехов рассказал, куда «прилетело»

Происшествия 00:18   20.03.2026
Оксана Якушко
Харьковчане слышали взрыв — город атаковал боевой дрон россиян. 

Дополнено в 00:18. Дрон ударил возле учебного заведения в Шевченковском районе — в результате в здании выбиты окна, сообщил Игорь Терехов.

Информация о пострадавших пока не поступала, отметил мэр. Обследование места прилета продолжается.

00:10

Взрывы прозвучали в Харькове после оглашения воздушной тревоги.

Воздушные силы ВСУ сообщили об ударном дроне, который двигался на Харьков с севера.

В 23:58 19 марта в Харькове прозвучал взрыв.

«Враг ударил боевым дроном по Шевченковскому району города. Последствия уточняем», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Информация о пострадавших пока не поступала, отметил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он предупредил о том, что угроза с воздуха сохраняется.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрыв в Харькове: Терехов рассказал, куда «прилетело»», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 марта 2026 в 00:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане слышали взрыв — город атаковал боевой дрон россиян. ".