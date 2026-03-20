Взрыв в Харькове: Терехов рассказал, куда «прилетело»
Харьковчане слышали взрыв — город атаковал боевой дрон россиян.
Дополнено в 00:18. Дрон ударил возле учебного заведения в Шевченковском районе — в результате в здании выбиты окна, сообщил Игорь Терехов.
Информация о пострадавших пока не поступала, отметил мэр. Обследование места прилета продолжается.
00:10
Взрывы прозвучали в Харькове после оглашения воздушной тревоги.
Воздушные силы ВСУ сообщили об ударном дроне, который двигался на Харьков с севера.
В 23:58 19 марта в Харькове прозвучал взрыв.
«Враг ударил боевым дроном по Шевченковскому району города. Последствия уточняем», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Информация о пострадавших пока не поступала, отметил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он предупредил о том, что угроза с воздуха сохраняется.
Новости по теме:
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Игорь Терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Взрыв в Харькове: Терехов рассказал, куда «прилетело»», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 20 марта 2026 в 00:18;