Происшествия 08:40   20.03.2026
Синегубов: по «скорой» на Купянщине вновь ударили ВС РФ Фото: Олег Синегубов

В течение минувших суток оккупанты атаковали Харьков, а также семь населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. Есть пострадавшая и разрушения.

«В результате обстрела в с. Грачевка Ольховатской громады пострадала 54-летняя женщина», – сообщил Синегубов.

Начальник ХОВА также напомнил, что ночью россияне атаковали БпЛА Шевченковский район Харькова.

За сутки по Харьковщине било такое вооружение:

  • два БпЛА типа «Герань-2»;
  • три БпЛА типа «Молнія»;
  • пять fpv-дронов;
  • три БпЛА (тип устанавливается).

Под атакой в течение суток были Богодуховский, Купянский, Изюмский и Харьковский районы, а также областной центр, добавил Синегубов. В результате обстрелов повреждены дома, а также гражданская инфраструктура.

«В Купянском районе повреждены два частных дома, автомобиль экстренной медицинской помощи, автомобиль», – добавил начальник ХОВА.

  • • Дата публикации материала: 20 марта 2026 в 08:40;

