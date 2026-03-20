Синегубов: по «скорой» на Купянщине вновь ударили ВС РФ
В течение минувших суток оккупанты атаковали Харьков, а также семь населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. Есть пострадавшая и разрушения.
«В результате обстрела в с. Грачевка Ольховатской громады пострадала 54-летняя женщина», – сообщил Синегубов.
Начальник ХОВА также напомнил, что ночью россияне атаковали БпЛА Шевченковский район Харькова.
За сутки по Харьковщине било такое вооружение:
- два БпЛА типа «Герань-2»;
- три БпЛА типа «Молнія»;
- пять fpv-дронов;
- три БпЛА (тип устанавливается).
Под атакой в течение суток были Богодуховский, Купянский, Изюмский и Харьковский районы, а также областной центр, добавил Синегубов. В результате обстрелов повреждены дома, а также гражданская инфраструктура.
«В Купянском районе повреждены два частных дома, автомобиль экстренной медицинской помощи, автомобиль», – добавил начальник ХОВА.
Дата публикации материала: 20 марта 2026 в 08:40;