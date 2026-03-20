Синегубов: по «скорой» на Купянщине вновь ударили ВС РФ

В течение минувших суток оккупанты атаковали Харьков, а также семь населенных пунктов области, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. Есть пострадавшая и разрушения.

«В результате обстрела в с. Грачевка Ольховатской громады пострадала 54-летняя женщина», – сообщил Синегубов.

Начальник ХОВА также напомнил, что ночью россияне атаковали БпЛА Шевченковский район Харькова.

За сутки по Харьковщине било такое вооружение:

два БпЛА типа «Герань-2»;

три БпЛА типа «Молнія»;

пять fpv-дронов;

три БпЛА (тип устанавливается).

Под атакой в течение суток были Богодуховский, Купянский, Изюмский и Харьковский районы, а также областной центр, добавил Синегубов. В результате обстрелов повреждены дома, а также гражданская инфраструктура.

«В Купянском районе повреждены два частных дома, автомобиль экстренной медицинской помощи, автомобиль», – добавил начальник ХОВА.