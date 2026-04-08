Как 9 апреля будут отключать свет в Харькове и области: графики
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В четверг, 9 апреля, с 07:00 до 22:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.
Причина отключений — из-за прошлых вражеских обстрелов.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 13:00-16:30
1.2 15:00-16:30
2.1 не выключается
2.2 не выключается
3.1 16:30-20:00
3.2 16:30-20:00
4.1 07:00-09:30
4.2 07:00-09:30
5.1 20:00-22:00
5.2 20:00-22:00
6.1 09:30-11:00
6.2 09:30-13:00
Список адресов за очередями — здесь.
Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график отключения, отключение света, отключение электричества;
Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 19:55;