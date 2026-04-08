Как 9 апреля будут отключать свет в Харькове и области: графики

Общество 19:55   08.04.2026
Оксана Якушко
В четверг, 9 апреля, с 07:00 до 22:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Причина отключений — из-за прошлых вражеских обстрелов.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 13:00-16:30
1.2 15:00-16:30
2.1 не выключается
2.2 не выключается
3.1 16:30-20:00
3.2 16:30-20:00
4.1 07:00-09:30
4.2 07:00-09:30
5.1 20:00-22:00
5.2 20:00-22:00
6.1 09:30-11:00
6.2 09:30-13:00

Список адресов за очередями — здесь.

Читайте также: Весь российский план провалился в Харькове 8 апреля – участник событий

Радиус поражения до 50 м: огородников под Харьковом предупредили об опасности
Радиус поражения до 50 м: огородников под Харьковом предупредили об опасности
08.04.2026, 15:27
Новости Харькова – главное 8 апреля: удары РФ, опасность для огородников
Новости Харькова – главное 8 апреля: удары РФ, опасность для огородников
08.04.2026, 16:49
Весь российский план провалился в Харькове 8 апреля – участник событий
Весь российский план провалился в Харькове 8 апреля – участник событий
08.04.2026, 13:16
Нападение на ТЦК в Харькове: подозреваемому избирают меру пресечения (видео)
Нападение на ТЦК в Харькове: подозреваемому избирают меру пресечения (видео)
08.04.2026, 14:49
Сегодня 8 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 апреля 2026: какой праздник и день в истории
08.04.2026, 06:00
Как 9 апреля будут отключать свет в Харькове и области: графики
Как 9 апреля будут отключать свет в Харькове и области: графики
08.04.2026, 19:55

Новости по теме:

02.04.2026
3 апреля утром будут отключать свет в Харькове и области: графики
26.03.2026
Часть поселка под Харьковом останется без света в воскресенье
24.03.2026
Сегодня в Харьковской области вновь будут отключать свет – когда
20.03.2026
Сегодня в Харьковской области вновь будут отключать свет
18.03.2026
Как будут отключать свет в Харьковской области 19 марта — график


