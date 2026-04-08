Как 9 апреля будут отключать свет в Харькове и области: графики

В четверг, 9 апреля, с 07:00 до 22:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Причина отключений — из-за прошлых вражеских обстрелов.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 13:00-16:30

1.2 15:00-16:30

2.1 не выключается

2.2 не выключается

3.1 16:30-20:00

3.2 16:30-20:00

4.1 07:00-09:30

4.2 07:00-09:30

5.1 20:00-22:00

5.2 20:00-22:00

6.1 09:30-11:00

6.2 09:30-13:00

Список адресов за очередями — здесь.