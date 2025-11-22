Відставка Єрмака і Кабміну: харківський Євромайдан висунув вимоги до влади
Резолюцію до парламенту та президента України ухвалив харківський Євромайдан 21 листопада під час зборів з нагоди Дня Гідності та Свободи.
Як розповів на своїй сторінці у фейсбуці співкоординатор харківського Євромайдану Володимир Чистилін, під час відзначання 12-ї річниці початку революції Гідності присутні згадували минуле, говорили про цінності та оцінювали нинішні події в країні. Активісти ухвалили резолюцію, що, як зазначає Чистилін, народилася в результаті жвавої дискусії.
Текст резолюції:
Заради збереження незалежності і територіальної цілісності України харківський Євромайдан вважає доцільним в День Гідності та Свободи висловити свої вимоги до влади:
- Прозоре розслідування та кримінальне покарання у встановлені законом терміни всіх причетних до корупційного скандалу в енергетиці та інших сферах.
- Відставка в повному складі Кабінету Міністрів України на чолі з Юлією Свириденко.
- Створення уряду Національного порятунку з залученням професіоналів у своїх галузях.
- Забезпечення фактичного повернення управління державою до парламентсько-президентської форми, як це передбачено Конституцією України.
- Переформатування адміністрації голови держави відповідно до норм чинного законодавства та Конституції України, відставка керівника Офісу президента Андрія Єрмака та ліквідація неконституційного органу “Офіс президента”.
- Негайні зміни в підходах і стратегії ЗСУ для посилення боєздатності держави.
День гідності та свободи відзначають в Україні щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції 2004 року та революції Гідності 2013-го. 21 листопада 2013 року на майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту проти рішення Кабміну призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Спочатку зібралося кілька сотень, а вже 24 листопада – понад сто тисяч прихильників євроінтеграції.
Як повідомлялося, в Україні проводять розслідування щодо масштабних розкрадань у компанії «Енергоатом». За версією НАБУ, у центрі корупційної схеми був Тимур Міндіч, співвласник студії «Квартал 95» та соратник Володимира Зеленського. Міндіч виїхав з України. 20 листопада президент провів зустріч із депутатською фракцією «Слуга народу». Джерела «Української правди» повідомили: Зеленський дав зрозуміти, що не звільнятиме голову Офісу президента Андрія Єрмака через корупцію в Енергоатомі.
Читайте також: Понад 300 крадіжок електроенергії зафіксували на Харківщині: хто злодії
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Володимир Зеленський, Евромайдан, корупція, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Відставка Єрмака і Кабміну: харківський Євромайдан висунув вимоги до влади», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2025 в 09:53;