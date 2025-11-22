Відставка Єрмака і Кабміну: харківський Євромайдан висунув вимоги до влади

Резолюцію до парламенту та президента України ухвалив харківський Євромайдан 21 листопада під час зборів з нагоди Дня Гідності та Свободи.

Як розповів на своїй сторінці у фейсбуці співкоординатор харківського Євромайдану Володимир Чистилін, під час відзначання 12-ї річниці початку революції Гідності присутні згадували минуле, говорили про цінності та оцінювали нинішні події в країні. Активісти ухвалили резолюцію, що, як зазначає Чистилін, народилася в результаті жвавої дискусії.

Текст резолюції:



Заради збереження незалежності і територіальної цілісності України харківський Євромайдан вважає доцільним в День Гідності та Свободи висловити свої вимоги до влади:

Прозоре розслідування та кримінальне покарання у встановлені законом терміни всіх причетних до корупційного скандалу в енергетиці та інших сферах. Відставка в повному складі Кабінету Міністрів України на чолі з Юлією Свириденко. Створення уряду Національного порятунку з залученням професіоналів у своїх галузях. Забезпечення фактичного повернення управління державою до парламентсько-президентської форми, як це передбачено Конституцією України. Переформатування адміністрації голови держави відповідно до норм чинного законодавства та Конституції України, відставка керівника Офісу президента Андрія Єрмака та ліквідація неконституційного органу “Офіс президента”. Негайні зміни в підходах і стратегії ЗСУ для посилення боєздатності держави.

День гідності та свободи відзначають в Україні щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції 2004 року та революції Гідності 2013-го. 21 листопада 2013 року на майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту проти рішення Кабміну призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом. Спочатку зібралося кілька сотень, а вже 24 листопада – понад сто тисяч прихильників євроінтеграції.

Як повідомлялося, в Україні проводять розслідування щодо масштабних розкрадань у компанії «Енергоатом». За версією НАБУ, у центрі корупційної схеми був Тимур Міндіч, співвласник студії «Квартал 95» та соратник Володимира Зеленського. Міндіч виїхав з України. 20 листопада президент провів зустріч із депутатською фракцією «Слуга народу». Джерела «Української правди» повідомили: Зеленський дав зрозуміти, що не звільнятиме голову Офісу президента Андрія Єрмака через корупцію в Енергоатомі.