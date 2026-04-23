На Харківщині – новий керівник СБУ: Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський змінив у декількох областях керівників СБУ. Новий очільник тепер і на Харківщині.

Відповідні укази підписав Зеленський напередодні, 22 квітня. Тепер, замість Олександра Куця управління на Харківщині очолив Денис Лутій.

Крім цього, президент змінив керівників СБУ у Київській та Херсонській областях.

Нагадаємо, Олександр Куць став керівником управління СБУ в Харківській області 19 липня 2022 року.

