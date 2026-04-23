На Харківщині – новий керівник СБУ: Зеленський підписав указ
Президент України Володимир Зеленський змінив у декількох областях керівників СБУ. Новий очільник тепер і на Харківщині.
Відповідні укази підписав Зеленський напередодні, 22 квітня. Тепер, замість Олександра Куця управління на Харківщині очолив Денис Лутій.
Крім цього, президент змінив керівників СБУ у Київській та Херсонській областях.
Нагадаємо, Олександр Куць став керівником управління СБУ в Харківській області 19 липня 2022 року.
Як раніше повідомляла МГ «Об’єктив», мер Харкова Ігор Терехов змінив керівника метрополітену. Генеральним директором КП “Харківський метрополітен” замість Владислава Приймака став Олексій Лука, який до цього обіймав керівні посади у сфері теплопостачання міста
Читайте також: Годинник повернули на місце в Харкові (фото)
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Володимир Зеленський, звільнення, руководитель, СБУ, харківщина;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2026 в 12:12;