Годинник повернули на місце в Харкові (фото)

Схил у Саржиному яру в Харкові набув свого звичного вигляду: після оновлення на ньому знову встановили годинник. Тепер у нього з’явилися нові можливості.

“Декілька днів тому наші спеціалісти зняли циферблат аби встановити на нього секундний відлік. Було змонтовано 60 потужних світлодіодів, які буде добре видно навіть в сонячну погоду. Крім того, майстри перевірили та змастили годинниковий механізм та стрілки”, – поінформувала пресслужба СКП “Харківзеленбуд”.

Нагадаємо, повернути годинник на місце “зеленбудівці” обіцяли до кінця цього тижня. Тож роботи пішли “з випередженням графіка”. Також у цей період планують запустити фонтан та штучний струмок у Дитячому парку (що неподалік вулиці Тарасенка).