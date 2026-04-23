Годинник повернули на місце в Харкові (фото)

Харків 11:37   23.04.2026
Оксана Горун
Фото: СКП "Харківзеленбуд"

Схил у Саржиному яру в Харкові набув свого звичного вигляду: після оновлення на ньому знову встановили годинник. Тепер у нього з’явилися нові можливості.

“Декілька днів тому наші спеціалісти зняли циферблат аби встановити на нього секундний відлік. Було змонтовано 60 потужних світлодіодів, які буде добре видно навіть в сонячну погоду. Крім того, майстри перевірили та змастили годинниковий механізм та стрілки”, – поінформувала пресслужба СКП “Харківзеленбуд”.

Ремонт годинників із Саржиного Яру в Харкові
Фото: СКП “Харківзеленбуд”

Нагадаємо, повернути годинник на місце “зеленбудівці” обіцяли до кінця цього тижня. Тож роботи пішли “з випередженням графіка”. Також у цей період планують запустити фонтан та штучний струмок у Дитячому парку (що неподалік вулиці Тарасенка).

Ще один фонтан увімкнуть у Харкові 23 квітня (фото)

Автор: Оксана Горун
  Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2026 в 11:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Схил у Саржиному яру в Харкові набув свого звичного вигляду: після оновлення на ньому знову встановили годинник. Тепер у нього з’явилися нові можливості".