Де в Харкові ремонтують дороги та тротуари — інформація комунальників
Фото: Харківська міськрада
КП «Шляхрембуд» продовжує виконувати поточні ремонти доріг, внутрішньоквартальних заїздів, тротуарів та пішохідних доріжок.
За минулу добу з проїжджої частини прибрали близько 200 кубометрів сміття. Такі роботи тривають на вулицях Вартових Неба, Сумській, Різдвяній, Аравійській тощо, інформує пресслужба міської ради.
Крім того, триває профілювання доріг у приватному секторі. Було впорядковано такі вулиці, як Армійська, Велика Жихорська, Виконкомівська та ін. Обсяг робіт за минулі дві доби склав понад 18 тисяч квадратних метрів.
Паралельно спеціалісти оновлюють елементи дорожньої інфраструктури: фарбують перильне огородження і шляхопроводи. Сьогодні на вулицях міста працювали 245 дорожніх робітників і 232 одиниці спецтехніки.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 18:33;